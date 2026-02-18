El jefe de Marlaska imputado por violación presumió de «no bajar la guardia» ante las agresiones sexuales

El dimitido director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, al ser imputado por una presunta violación a una agente -como avanzó este martes OKDIARIO-, presumió de «no bajar la guardia» ante las agresiones sexuales cuando compareció en el Palacio de la Moncloa con motivo de la pandemia de coronavirus.

El que fuera hasta hace unas horas jefe de la Policía Nacional desde octubre de 2018, tras su nombramiento por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también se jactó entonces de «trabajar por ellos y ellas» y lanzó a las mujeres el siguiente mensaje: «Quiero que estén tranquilas», llegó a decir a las españolas cuando compareció el 26 de marzo de 2020 por la crisis del Covid-19.

«En los diez primeros días en que ha estado vigente el Estado de alarma, los datos de violencia de género y doméstica se han reducido considerablemente, en comparación con el mismo periodo del año pasado, al igual que el resto de la delincuencia», subrayó entonces.

«No tengan duda de que en el ámbito de la competencia nacional no se baja la guardia en ningún momento, y menos en estos casos. Por ello, tal y como dije en días anteriores, seguimos trabajando por y para ellos y ellas. Quiero que estén tranquilas, estamos ahí las 24 horas del día, todos los días del año, y no duden en llamarnos», declaró José Ángel González.

Este martes, casi cinco años después, OKDIARIO publicó en primicia que una querella por presunta agresión sexual presentada contra él por una agente del cuerpo policial ha sido admitida a trámite por un juzgado de Madrid.

La víctima sostiene en el escrito que fue objeto de una violación por parte de ya ex DAO de la Policía Nacional el pasado 23 de abril de 2025 en la vivienda oficial adscrita a su cargo, tras obligarla a desplazarse hasta allí en un vehículo policial camuflado mientras se encontraba en servicio activo.

La querella criminal, presentada el 9 de enero de 2026 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, acusa a González Jiménez de agresión sexual con penetración, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, con la agravante de abuso de superioridad en todos los delitos.

La víctima, funcionaria de carrera de la Policía Nacional de rango inferior al querellado, mantuvo en el pasado una relación sentimental con el ex DAO, relación que, según el escrito, estuvo «caracterizada desde su inicio por una asimetría de poder institucional manifiesta».

Tras reunirse el 23 de abril de 2025 en un restaurante junto al comisario Fernando Óscar San Juan, entonces asesor directo del ex DAO y premiado ese año por Marlaska con la Cruz de Plata, el querellado ordenó que la agente le llevara a su domicilio oficial. Durante los 15 o 20 minutos que permanecieron en el vehículo frente al inmueble, la víctima se negó de forma expresa y reiterada a subir. Finalmente, accedió bajo la promesa explícita del acusado de que únicamente iban «a hablar sobre nosotros dos».

«Oye, que soy el DAO»

Una vez en el interior, y pese a las negativas «inequívocas, claras y persistentes» de la agente, el querellado la agredió sexualmente, según relata la querella. El escrito señala que el ex DAO «introdujo los dedos en la vagina» de la víctima, «bajó el pantalón de forma inconsentida y sorpresiva» y, mientras ella «se negaba en serio», él le decía que «estaba gilipollas» y le suplicaba que mantuvieran relaciones sexuales. En un momento de la agresión, invocó explícitamente su cargo con la expresión «Oye, que soy el DAO».

Tras conseguir escapar, la agente sufrió una crisis de ansiedad severa. El 28 de julio de 2025 causó baja laboral por incapacidad temporal y le fue retirado el armamento reglamentario.

Cabe recordar que en noviembre de 2024, es decir, antes de que se produjese la presunta agresión sexual de la citada querella, el Gobierno de Pedro Sánchez aprovechó un decreto de ayudas por la DANA para dejar sin efecto su jubilación e introducir una modificación legal que permitió al entonces DAO de la Policía Nacional poder seguir en el cargo después de cumplir 65 años. El Ejecutivo socialcomunista realizó esta maniobra de manera improvisada y a la ligera, puesto que González Jiménez cumplía dicha edad al mes siguiente, esto es, en diciembre de 2024.