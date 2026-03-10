Marisa Jara genera preocupación tras ser evacuada de urgencia de ‘Supervivientes 2026’: «Me duele mucho»

El pasado jueves, los espectadores de Telecinco disfrutaron del estreno de Supervivientes 2026. Como suele ser habitual en este reality, los primeros días en los Cayos Cochinos de Honduras no suelen ser fáciles para los concursantes. No solamente hay que tener en cuenta las terribles condiciones en las que viven, sino también las dificultades derivadas de la convivencia y, sobre todo, el hambre. Durante estas primeras horas, los participantes del reality suelen presentar algún contratiempo de salud, y eso es exactamente lo que le ha sucedido a Marisa Jara. La modelo de 46 años no solamente ha sido atendida por el equipo médico de Supervivientes 2026, sino que ha tenido que ser evacuada de urgencia para conocer la posible gravedad de su estado de salud. Debemos tener en cuenta que la sevillana está haciendo frente a un gran reto para ella. En todos los sentidos.

Lejos de que todo quede ahí, debemos tener en cuenta que es una de las nominadas de la semana, por lo que el jueves se juega la expulsión. Aun así, tenemos que ver qué ocurre con su continuidad en el programa de este martes, donde conoceremos más detalles sobre su estado de salud y si los médicos le permiten continuar esta aventura. De lo contrario, tendrá que poner punto y final a su paso por Supervivientes 2026 por prescripción médica. Debemos saber que, de ser así, no sería la única en la historia del reality que se ve obligada a abandonar la experiencia por cuestiones de salud. De hecho, la gran mayoría de ellos han tenido que regresar a España para recuperarse en su totalidad. Aun así, hay que hacer hincapié en que esta decisión todavía está en el aire, puesto que no sabemos con exactitud qué le ha sucedido a la andaluza.

¿Por qué Marisa Jara ha tenido que ser evacuada de ‘Supervivientes 2026’?

En las redes sociales del reality, el equipo ha compartido un vídeo devastador en el que podemos ver a la concursante tirada en la arena, quejándose de un fortísimo dolor. «Me duele mucho», ha asegurado, entre lágrimas. Sus compañeros han hecho lo posible para tratar de animarla, pero, sobre todo, para tranquilizarla.

Como suele ser habitual en este formato, el médico no tardó en personarse en la playa para hacer una primera valoración de su dolencia. Fue entonces cuando tomó la firme decisión de evacuarla de urgencia para hacerle más pruebas. Así pues, en estas imágenes compartidas por Supervivientes 2026, observamos cómo la sevillana se monta en la barca para abandonar, a toda prisa, la playa.

Durante todo el trayecto, Marisa Jara no deja de tocarse la barriga, quejándose de un fuerte dolor. «Es como una maldición», alcanzó a decir. Como no podía ser de otra manera, los seguidores del reality se han quedado consternados y preocupados por la noticia. Tocará esperar a la gala de este martes, presentada por Ion Aramendi, para conocer muchos más detalles sobre el estado de salud de Marisa y, por ende, saber si es posible su continuidad en el concurso.