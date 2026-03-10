Quién es Darío Linero: su edad, su pareja y su paso por ‘La isla de las tentaciones’

Darío Linero saltó a la fama gracias a La isla de las tentaciones 9, programa al que llegó de la mano de Almudena Porras, su pareja desde hace 11 años. Allí protagonizó una infidelidad que supuso un bombazo para toda su familia, que incluso le ha dejado sin trabajo. Meses después de grabar aquel programa en República Dominicana, cambia de isla para ir a Supervivientes 2026, aunque su continuidad depende de su ex pareja. Conocemos un poco de la vida de este concursante.

Darío Linero y Almudena Porras llegaron al programa de parejas tras 11 años de relación, aterrizando con 25 y 26 años de edad. Por lo tanto, se conocieron cuando apenas eran unos adolescentes, con 14 y 15 años, siendo el primer amor de ambos. La chispa saltó cuando se conocieron en la fiesta de cumpleaños del hermano de Darío y desde entonces fueron inseparables, hasta que acudieron a la televisión. Al programa acudieron para intentar conseguir que Almudena superase sus celos y que Darío se esforzase en ser más detallista con su chica, pero todo acabó con infidelidades mutuas y con la malagueña comenzando una relación con Borja, su tentador, una vez que terminó el programa.

Aunque no ha hablado mucho de su trabajo, sí que ha contado que estudió hasta el Bachillerato, pero una vez en aquel momento decidió comenzar a trabajar en la empresa del padre de Almudena. Según explicó en Mtmad, el canal de contenidos de influencers de Mediaset, quería comenzar a ganar dinero por su cuenta para ser independiente y poder utilizarlo en los coches, que son su pasión. Aunque reconocía que a su madre no le hacía ninguna gracia, al tener ya 18 años, no tuvo más remedio que respetar su decisión.

Una vez que salió de La isla de las tentaciones, su trabajo con el padre de Almudena se acabó, como parecía lógico después de que le fuese infiel a su hija delante de millones de personas. La empresa del padre de Almudena se dedica al mundo de los neumáticos, por lo que Darío se ha pasado casi ocho años cambiando y vendiendo ruedas para vehículos de todo tipo.

Según ha contado en Mtmad, tras salir de la empresa de su ex suegro no ha vuelto a trabajar, pese a que ha tenido ofertas de trabajo que ha preferido rechazar. Aunque no lo confesaba, lo cierto es que los participantes de La isla de las tentaciones tienen que aprovechar los meses después del programa para dar el salto a ser influencers y poder participar, como es su caso, en otros realities de la cadena.

El dinero que cobra Darío Linero por ir a ‘Supervivientes 2026’

Aunque no se sabe el caché exacto de los concursantes de Supervivientes, participantes como Violeta Mangriñán y otros han dejado claro que los más jóvenes y con menos trayectoria en televisión suelen cobrar menos de 1.000 euros a la semana por participar. A eso, hay que quitarle el dinero que se queda su representante (en este caso una agencia de la propia Mediaset), por lo que es muy posible que su sueldo semanal sea de alrededor de los 600 euros, mucho más que lo que cobra cualquier persona, pero muy lejos de los 20.000 euros que se ha llegado a decir que han cobrado personajes como Isabel Pantoja (en su caso fue un contrato de cadena), Terelu Campos, Carmen Borrego o Kiko Matamoros.