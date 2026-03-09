Almudena se reencuentra con Darío y Borja en ‘Supervivientes’: «Si llego a saber que vienes, ni vengo»

El pasado domingo 8 de marzo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar del primer debate de Supervivientes 2026, presentado por Sandra Barneda. Entre otras tantas cuestiones, fueron testigos de cómo Almudena Porras se convertía en concursante oficial de esta edición, aunque no llegó sola a Honduras. Junto a ella, tanto Darío como Borja, con quien entró en La isla de las tentaciones 9 y con quien salió, se tiraron del helicóptero, llegando al mismo punto en el que se encontraba la andaluza. Todo comenzó cuando la joven llegó a Playa Destino tras cumplir un sueño, como era el de tirarse del helicóptero para dar por comenzada esta aventura. Nada más alcanzar este punto, se encontró con una botella en cuyo interior había un anillo… pero no era uno cualquiera, sino aquel con el que Darío le iba a pedir matrimonio si salían juntos de La isla de las tentaciones.

Una vez Sandra Barneda recordó lo mucho que significaba para Almudena Porras ese anillo, la presentadora le pidió que se diese la vuelta, puesto que ese anillo «no venía solo». Fue entonces cuando vio cómo Darío aparecía en escena tras bajarse de la barca. Algo que dejó a la concursante completamente descolocada y sin palabras, puesto que no esperaba ver a su ex pareja en los Cayos Cochinos de Honduras. «Si llego a saber que vienes, ni vengo. No me apetece nada», reconoció en directo. Desde ese encuentro, entre ellos solamente hubo reproches. Hasta tal punto que Almudena estalló por completo al recordar a Darío que «la mató en aquella isla», refiriéndose a su experiencia en La isla de las tentaciones. Él, por su parte, quiso insistir en que quería pasar página de una vez por todas. Además, también reclamó su sitio en Supervivientes 2026: «¿No tengo derecho a vivir esta experiencia?», cuestionó.

Almudena estaba fuera de sí, hasta tal punto que no solamente llamó «víctima», sino que quiso mostrarse de lo más contundente con él: «Simplemente no puedo verte». Acto seguido, la andaluza se sinceró con Sandra Barneda, haciéndole saber el profundo malestar que siente al ver a su ex pareja: «La cosa regular. No llegamos a ningún acuerdo»”, confesó, y añadió: «Algún día te podré mirar a la cara», hizo saber a Darío.

En un momento dado, la presentadora del debate de Supervivientes 2026 preguntó a Almudena a qué se refería tras haber dicho que no habría vivido esta experiencia de saber que también estaría Darío. Ella fue sincera: «No habría venido… no me apetece verlo. Es una persona que me ha hecho muchísimo daño y no me apetece verlo».

Después de este tenso momento entre la que fuese pareja en La isla de las tentaciones 9, Borja Silva apareció en Playa Destino, por lo que la cara de Almudena cambió por completo. Tanto es así que corrió a abrazarle, mientras Darío no tenía ni idea de cómo reaccionar: «Ahora ya no estarás tan descontenta, ¿no?», aseguró.

Pero esta situación no queda ahí, puesto que Ion Aramendi apareció en el plató del debate para informar de un ‘bombazo’ que se resolverá el próximo martes en Supervivientes: Tierra de Nadie. ¿A qué nos referimos, exactamente? Almudena Porras deberá decidir si Borja y Darío son o no concursantes oficiales junto a ella en esa playa. ¿Qué decisión tomará, después de todo?