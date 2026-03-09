En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 3 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Sadakat da un toque de atención a Cihan tras haber desafiado su autoridad y, por tanto, haberla dejado en evidencia. Pero no todo queda ahí, puesto que insiste en que todos y cada uno de los movimientos que ha llevado a cabo han tenido un objetivo común, que es el de preservar el poder de la familia.

Lejos de que todo quede ahí, la situación se complica cuando descubre que la mayoría de las empresas asociadas con ellos han dado el paso de negociar en secreto con Sahin. Él, por su parte, está desaparecido tras saber que Nare no va a regresar a la mansión. Zerrin pide ayuda a Kaya, al temerse lo peor. Finalmente, lo encuentran borracho y, al llevarlo a casa, la tensión estalla por los aires. Fidan, tía de Kaya, falta el respeto a Nare, mientras que Zerrin hace todo lo que está en su mano por intervenir. El enfrentamiento acaba en un tenso forcejeo entre Kaya y su tía. Cihan decide invitar a cenar a Alya con la intención de presionarla para que acepte el matrimonio. Lejos de conseguir su objetivo, acaban teniendo una fuerte discusión: él le amenaza con impedirle ver a su hijo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 9 de marzo?

De esta forma, los espectadores van a ver cómo Alya confiesa a Cihan que Demir quiere que se case con él para utilizarla como espía dentro de la familia Albora. Es más, le explica que habló con él con la única intención de proteger a su hijo y que, bajo ningún concepto, aceptaría una propuesta así.

Demir, por su parte, discute con su padre cuando este trata de convencerlo de que abandone su lucha contra los Albora. La tensión aumenta considerablemente cuando Sadakat ordena llevarse al pequeño Cihan Deniz a casa de Nare. Visiblemente desesperada, Alya sigue el coche hasta la mansión y exige ver a su hijo.

Es entonces cuando Sadakat le deja claro que jamás permitirá que se case con Cihan y la amenaza con meterla en la cárcel si no abandona el país. En cuanto a Cihan, se enfrenta a nuevas presiones, puesto que los negocios familiares empiezan a tambalearse. En medio de esta situación, Nare descubre el vídeo que Boran dejó antes de morir, en el que pide a su hermano que se case con Alya y proteja a su hijo. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.