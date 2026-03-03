No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de las semanas, En tierra lejana se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 2 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana en Antena 3. De esta manera tan concreta, vieron cómo Alya se mantiene firme en su decisión de no contraer matrimonio con Cihan. Durante su detención, recibe la visita inesperada de Demir, quien le pide perdón y le hace saber que ambos tienen un enemigo en común, que son los Albora. Cihan Deniz echa de menos a su madre, mientras que Sadakat hace hincapié en que todo se resolvería si la joven aceptase la boda.

Cihan presenta una denuncia formal que hace que Alya sea trasladada al juzgado de lo penal. A pesar de que Sadakat cree que es lo correcto, él no pretendía llegar tan lejos. Ahora el conflicto es verdaderamente imparable. Sahin, por su parte, visita a Nare en el hospital. Se muestra tan arrepentido que le pide que no regrese con su ex marido. La tensión estalla en el juzgado cuando Cihan ve a Demir hablando con Alya. En un movimiento perfectamente calculado, Sadakat lleva al pequeño para que, al verlo, ella recapacite y acepte casarse. Finalmente, a la protagonista se le impone la prohibición de salir del país, sin prisión preventiva. Así pues, se instala en casa de Nare y su marido, por lo que acaba reencontrándose con su hijo.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, martes 3 de marzo?

De esta forma, los espectadores van a poder ver cómo Sadakat se enfrenta a Cihan por haber desafiado su autoridad y haberla dejado en evidencia. Es más, le recuerda que todos sus movimientos tienen un objetivo, que es preservar el poder de la familia. La situación se complica cuando se descubre que gran parte de las empresas asociadas con ellos han decidido negociar en secreto con Sahin.

Tras esta jugada está Ecmel, que está haciendo todo lo que está en sus manos para tratar de debilitar a Cihan. En cuanto a Sahin, está desaparecido tras saber que Nare no volverá a la mansión. Acaban encontrándolo borracho y, al llevarlo a casa, la tensión estalla. Fidan, tía de Kaya, falta el respeto a Nare, por lo que Zerrin interviene. El enfrentamiento termina en un forcejeo entre Kaya y su tía.

Cihan invita a Alya a cenar con la intención de presionarla para que acepte el matrimonio. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la conversación deriva en una fortísima discusión. Hasta tal punto que él la amenaza con impedirle ver a su hijo: si no acepta, hará que la encarcelen. El marido de Nare escucha la conversación y alerta al abogado, quien informa de inmediato a Demir. Él se pone en contacto con Alya para ayudarla. ¿Aceptará? No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.