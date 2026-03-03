María Guardiola, candidata del PP a la presidencia de Extremadura, ha tendido la mano a Vox para que apoye nuevamente su investidura como presidenta de la Junta. La jefa en funciones de la autonomía ha querido restar peso a las diferencias y fijarse en las cosas que unen a ambas formaciones. «No hay un muro entre nosotros», ha asegurado este martes en el Debate de Investidura desde la Asamblea autonómica.

«Llegué a la presidencia de la Junta de Extremadura con el apoyo de Vox», ha recordado Guardiola en su intervención de este martes. «Hoy sé que no lo tengo», ha admitido. Sin embargo, ha destacado que de la mano del partido de Santiago Abascal consiguieron impulsar «medidas que han funcionado».

«Yo no voy a regodearme en la diferencia, sino a centrarme en lo que nos une», ha incidido la dirigente popular, para poner en valor los puntos en común. «Hay muchas cosas en las que coincidimos, otras en las que no, porque evidentemente no somos el mismo partido», ha apostillado en su discurso.

La que ha sido durante casi tres años presidenta extremeña ha concedido que cada formación ha defendido «con pasión» sus propios programas, cree que no son «incompatibles» entre ellos. «No hay un muro entre nosotros y yo tengo un proyecto para esta tierra», ha zanjado.

Contra el Pacto Verde europeo

La presidenta en funciones se ha acercado a algunas de las posturas de Vox, entre las que están las medidas medioambientales en la Unión Europea. A ojos de Guardiola, las obligaciones a las que se somete a los agricultores y ganaderos de «producir con unas exigencias derivadas del Pacto Verde» hacen «inviable la rentabilidad de las explotaciones».

«Se permite la entrada de productos en la Unión Europea, como los de Mercosur o el arroz de Camboya y Myanmar, sin que cumplan esas exigencias a las que se obliga a nuestros productores», ha lamentado la candidata popular, para concluir que «sin reciprocidad será imposible competir».

También ha criticado a la Comisión Europea, presidida por la alemana Ursula von der Leyen: «Ha puesto encima de la mesa una propuesta de la PAC que pierde la autonomía, la identidad, el presupuesto y la igualdad de los agricultores y ganaderos europeos».

Al PSOE: «No necesito su abstención»

Por su parte, sólo ha pedido al PSOE «que respeten a Extremadura». «Señorías del PSOE, yo no necesito su abstención», ha remarcado la presidenta en funciones.

Además, ha aprovechado para recordar el severo revés que sufrieron los socialistas en las urnas extremeñas el pasado 21 de diciembre: «Un partido en reconstrucción necesita tiempo, reflexión, espacio y un nuevo liderazgo para reencontrarse consigo mismo después de una derrota tan contundente como la que vivieron».

«Y ese espacio también pasa por reconocer el mandato de las urnas por aceptar que Extremadura habló con mucha claridad y pidió que el proyecto que ha iniciado el cambio pueda seguir trabajando sin estar permanentemente bloqueado», ha incidido Guardiola.

Y ha añadido: «A esta tierra no les sirven las guerras internas ni los cálculos de aparato. Les sirve que quien perdió, que quien se desplomó asuma su momento y que quien ganó tenga la posibilidad de gobernar con seriedad, con moderación y siendo fiscalizado».