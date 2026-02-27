Mercosur podrá comerciar en Europa a partir de este momento. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha ordenado la aplicación del acuerdo comercial de forma provisional sin tener aún las conclusiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Parlamento Europeo envió a la Justicia este caso para que lo revisara, pues la mayoría de los eurodiputados consideran que puede contener elementos contrarios al derecho comunitario.

Sin embargo, Bruselas no ha querido esperar a la resolución del TJUE y ha decidido iniciar el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado con Mercosur, justo después de que países como Argentina y Uruguay hubiesen completado la ratificación del pacto.

Así, pese a que aún está en el aire el potencial impacto que el comercio entre Mercosur y Europa puede tener en sectores como la agricultura o la ganadería, Von der Leyen ha querido acelerar el proceso para implementar el acuerdo.

«Se trata de resiliencia, de crecimiento y de que Europa forje su propio futuro», ha argumentado la jefa del Ejecutivo comunitario en una breve declaración sin preguntas en la sede de la institución en Bruselas, después de incidir en que el Consejo (todos los gobiernos) ya dieron luz verde en enero a Bruselas para proceder a la aplicación temporal cuando fuera posible.

Von der Leyen también ha recordado que desde la firma del pacto dejó claro que la Unión «estaría lista cuando los países de Mercosur lo estuvieran» y que el ritmo de ratificaciones por parte de los socios iberoamericanos permite ya poner en marcha el proceso del lado europeo, sin aclarar la fecha exacta en que prevé su entrada en vigor.

Mercosur llega a Europa

La Unión Europea y los países de Mercosur rubricaron el pasado enero los acuerdos político y comercial con los que ambas regiones pusieron fin a casi 26 años de negociaciones y establecieron un nuevo marco de relaciones. El pacto salió adelante pese a la oposición del sector agrario europeo y de media docena de Estados miembro, entre ellos Francia y Polonia.

La parte comercial, que es competencia exclusiva de la UE, puede aplicarse de forma provisional desde el momento en que al menos uno de los países del bloque del Cono Sur complete su proceso interno de ratificación, algo que ocurrió este jueves en Uruguay y Argentina.

No obstante, la entrada en vigor definitiva del conjunto de los acuerdos exige un procedimiento más complejo, que pasa por su adopción por parte de los Veintisiete y por el visto bueno del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o rechazarlo, pero no introducir cambios en el texto.

En el caso de la Eurocámara, la votación permanece en suspenso a la espera de que el TJUE se pronuncie sobre el recurso presentado por los eurodiputados acerca de la compatibilidad del acuerdo comercial con el Derecho comunitario, lo que ha dejado en la práctica paralizada su ratificación.

Otra de las polémicas en este caso han sido las medidas de salvaguardia. El Europarlamento ha votado a favor de ellas, aunque los críticos consideran que son completamente insuficientes, tachándolas de «maquillaje» sin efecto real sobre los sectores más afectados.