Sánchez desayunó con Ábalos en Moncloa tras destituirle: le ofreció ser eurodiputado y le enseñó sus fresas cultivadas

Pedro Sánchez desayunó con José Luis Ábalos en La Moncloa tras destituirle como ministro de Transportes y le ofreció un cargo de eurodiputado mientras el presidente le enseñaba cómo cultivaba fresas en su jardín del Complejo Presidencial.

Ábalos fue destituido por Sánchez como ministro y como secretario de Organización del PSOE de forma fulminante y sin apenas explicación en julio de 2021. El presidente estuvo meses sin tener contacto con él, a pesar de que fue una de las figuras clave que le ayudó a liderar el partido.

Ábalos estaba pasando este duelo hasta que, a finales del verano de 2022, Sánchez retomó el contacto con él. El presidente le invitó a desayunar a su casa de La Moncloa y el ex ministro accedió. Estuvieron media mañana reunidos, según fuentes conocedoras de este encuentro.

Sánchez y Ábalos hablaron de cuestiones políticas, de cómo veían ellos el Gobierno y opinaron de los dirigentes socialistas, como solían hacer cada vez que tenían contacto.

Antes de quitarle como ministro de Transportes, Sánchez le reveló que estaba pensando pasarle a la cartera de Defensa. A Ábalos le parecía bien la idea, pero finalmente no fue así. Durante su reunión en Moncloa no le dio explicaciones sobre su cese, pero fue el punto de partida para retomar la amistad y el contacto que mantuvieron hasta el 2024.

Rehabilitar políticamente a Ábalos

Sánchez citó a Ábalos para asegurarle que tenía en mente rehabilitarle políticamente a pesar de que un año antes le había despojado de todos sus cargos. El presidente le dijo que quería mandarle a las instituciones europeas a ser europarlamentario.

Ábalos se puso muy contento al conocer estas intenciones. Estaba muy ilusionado, quería acabar sus 40 años en política en Europa y jubilarse. José Luis Ábalos le contó el ofrecimiento para ser eurodiputado a su entorno. Su familia daba por hecho que así sería.

A Ábalos le venía muy bien para mejorar su situación económica tras su separación matrimonial. El acuerdo de divorcio pasaba por pagarle 100.000 euros a su ex mujer Carolina Perles, que acabó quedándose con su piso de Madrid.

Pero el plan de ir en las listas europeas se truncó cuando el presidente supo que estaban investigando a su asesor y mano derecha Koldo García. No obstante, Sánchez seguía confiando en su amigo Ábalos por todos los años que le ayudó.

Sánchez le enseñó sus fresas

Durante su encuentro tras la destitución, Pedro Sánchez interrumpió el desayuno dentro de su casa y le dijo de ir a pasear por los jardines de La Moncloa. El presidente le enseñó las fresas que allí tenía plantadas y que podría cosechar a partir de enero si las cuidaba bien.

Ábalos agradeció salir a tomar el aire por los jardines porque él fuma, si bien tampoco tenía mucho interés en las fresas de Sánchez. Fuentes conocedoras de este encuentro aseguran que pasear por los jardines de Moncloa es algo que también ha hecho con otros dirigentes políticos. «Quería destensar una reunión en el despacho y pasear era una excusa», explican las mencionadas voces.

Pese a plantar él mismo fresas en Moncloa, Pedro Sánchez apoyó el boicot de Alemania a la fresa y el fruto rojo de Huelva. Su Ejecutivo impulsó una campaña puesta en marcha por la asociación alemana Campact para exigir a los supermercados de Alemania que dejasen de vender fresas procedentes de España para no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana. Esta campaña le sirvió a Sánchez para hacer política contra el presidente andaluz Juanma Moreno, al que le pedía modificar su Ley de Regadíos.

Otra cita en Moncloa

La reunión en el huerto de fresas no fue la única a la que acudió José Luis Ábalos en la residencia oficial de Pedro Sánchez. En septiembre de 2023 le volvió a citar en La Moncloa y le envió un coche al chalet de Rivas Vaciamadrid donde vivía con su pareja.

José Luis Ábalos volvió de nuevo al Complejo Presidencial, mantuvieron una reunión y volvieron a pasear por los jardines. Esta vez, el presidente sí le dio explicaciones sobre el cese y le dijo que «todo lo que le había ocurrido había sido culpa de Koldo porque le estaban investigando judicialmente».

Sánchez le dio así el chivatazo a Ábalos de que estaban siguiendo a Koldo, algo que ya sabía Ábalos porque se lo había confesado su ex asesor con el que mantenía el contacto. No obstante, ni el presidente ni el ex ministro sospechaban que la investigación de Koldo acabaría salpicándoles en el futuro.