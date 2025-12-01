Sánchez denunciado por revelación de secretos tras confesar Ábalos que dio el chivatazo de la investigación a Koldo

El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez por un presunto delito de revelación de secretos tras confesar José Luis Ábalos, en una entrevista con OKDIARIO, que el presidente del Gobierno le dio el chivatazo de la investigación a Koldo García.

«Sí, Sánchez me filtró en Moncloa la investigación secreta de la Fiscalía a Koldo»: con esta frase tajante José Luis Ábalos reveló al director de OKDIARIO Eduardo Inda que el presidente tenía conocimiento de la investigación secreta que estaba llevando a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los denunciantes consideran que este hecho tiene relevancia penal. «De esa filtración, estando bajo secreto del sumario, se deduce que el denunciado obtiene esa información, dado el puesto relevante que tiene como presidente del Gobierno, y no es menos cierto que si la Fiscalía como tantas veces ha reiterado el denunciado, depende de la Presidencia del Gobierno, es obvio que una información que afectaba al brazo derecho y ejecutor del señor Ábalos, el señor Koldo, le había alertado con objeto de que tomara las máximas precauciones», exponen los denunciantes.

Y prosiguen: «El chivatazo de esa información puso en alerta máxima al señor Koldo, que obviamente pudo destruir pruebas que le pudieran incriminar. Las consecuencias de esa filtración, por un lado, lesionan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y la instrucción se vio seriamente perjudicada y dañada».

La reunión con Pedro Sánchez, según el testimonio de José Luis Ábalos, se produjo el 28 de septiembre de 2023, es decir, meses antes de la detención de Koldo el 20 de febrero de 2024.

Manos Limpias expone, además, en su escrito que es una falacia el argumento de que quieran judicializar la actividad política. «Si existe un mínimo de indicio delictivo, aunque este provenga de un político, debe prevalecer el Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles ante la ley», matizan.

Presuntos delitos de Pedro Sánchez

Los denunciantes aseguran que Pedro Sánchez podría haber incurrido en delito, tipificado en el artículo 417 del Código Penal, en el que se señala lo siguiente: «La autoridad o funcionario público que revelaré secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz acaba de ser condenado a dos años por revelar secretos en el caso del novio de Ayuso, algo que ha obligado a su marcha. Una denuncia de Manos Limpias inició ese procedimiento.

Ábalos como testigo y pruebas

Manos Limpias pide que declaren en sede judicial José Luis Ábalos, el director de OKDIARIO y una periodista para esclarecer los hechos que pudieran ser objeto de investigación judicial en el Tribunal Supremo al estar Pedro Sánchez aforado.

Asimismo, han aportado al juzgado las noticias en las que José Luis Ábalos confiesa su reunión con Pedro Sánchez. También aportarán el audio de Koldo en el que revela que el presidente estaba informado sobre su investigación y que fue incluido en un informe de la UCO hace varios meses.

Vox también se querella

El partido político Vox también se querelló contra Pedro Sánchez por estos hechos revelados por José Luis Ábalos. Interpusieron una querella por revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Vox recordó en su escrito que el hecho de que la UCO estuviera investigando a Koldo García constituía un hecho no público en ese momento, protegido por la debida confidencialidad propia de las diligencias de investigación.

«La información filtrada por Sánchez confirmaba la existencia de la investigación, y pudo alertar a entornos gubernamentales sobre el avance de un caso de corrupción de gran sensibilidad», explicaba Vox en una nota de prensa difundida a través de sus servicios de comunicación.

Vox también denunció al presidente del Gobierno por un delito de falso testimonio tras mentir en la Comisión de Investigación del Senado y decir que su relación con Koldo había sido anecdótica, entre otras manifestaciones.

La Sala ya ha registrado esta última querella y ha designado como ponente al magistrado Eduardo de Porres. También ha pedido a los denunciantes que aporten un poder especial para poder estudiar la querella o bien la ratifiquen en sede judicial.