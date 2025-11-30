Ábalos contra Sánchez desde prisión: «Líderes autoritarios, medios comprados, estado de Derecho degradado»

El ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, que ha sido encarcelado en Soto del Real acusado de delitos de corrupción, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez a través de sus redes sociales donde ha denunciado la existencia de «líderes autoritarios, medios comprados y estado de Derecho degradado», en una clara referencia al Gobierno de Sánchez y su entorno mediático. El ex ministro ha culpado a todos ellos de estar «resueltos a aniquilar los derechos humanos» mientras «quieren hacernos creer que son los únicos que buscan la justicia y la verdad».

Ábalos, que durante años fue uno de los hombres fuertes del PSOE y pieza clave en la llegada de Sánchez a la Moncloa, ha asegurado que «se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria» y ha dicho que, pese a ello, defenderá su inocencia «con lo poco que me queda».

En su mensaje, el ex ministro también ha acusado directamente al Ejecutivo sanchista de no respetar «un derecho fundamental como la presunción de inocencia, reconocido y exigible para todas las personas» y se ha preguntado retóricamente qué puede representar «alguien que desde un gobierno o su oposición no respeta» este principio básico del Estado de derecho.

Se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria. Defenderé mi inocencia con lo poco que me queda. Qué puede representar alguien que desde un gobierno o su oposición no respeta un derecho fundamental como la presunción de… — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 30, 2025

Ábalos ha arremetido contra la decisión judicial que le ha llevado a la cárcel, calificándola de basarse en un «falso pretexto subjetivo» de riesgo de fuga «extremo». El ex secretario de organización socialista ha recordado que tiene a un menor a su cargo, que cuida de su madre de 96 años «cada dos fines de semana alternos» y que es «un diputado que acude semanalmente al Congreso», circunstancias que, a su juicio, desmienten cualquier posibilidad de huida.

«Ya estoy en la cárcel porque el sistema así lo ha decidido, sin haber celebrado juicio», ha lamentado el ex ministro socialista.

Buen trato en prisión

En otro mensaje, el que fuera nº3 del PSOE y uno de los colaboradores más cercanos de Pedro Sánchez, ha agradecido el buen trato que está recibiendo en prisión «por parte de los funcionarios y los demás internos».

«Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que espera. Eso sí, aquí hace mucho frío», ha señalado a través de sus redes sociales.

El ex ministro ha querido cerrar su publicación advirtiendo que «sigo fuerte y firme» y que metiéndole en prisión provisional por presuntos delitos de corrupción «no me van a doblegar ni a callar».