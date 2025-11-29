El Gobierno concede a título póstumo la Encomienda de Carlos III a una hija del ‘cuñadísimo’ de Franco

Carmen Díez de Rivera, hija del cuñadísimo de Franco, Ramón Serrano Suñer, será condecorada por el Gobierno con la Encomienda de la Orden Española de Carlos III. Lo hará además a título póstumo: murió hace 26 años. Pedro Sánchez, que se ha referido a ella como una «mujer clave» en la Transición, ha destacado que fue la primera jefa de Gabinete de un presidente del Gobierno tras la dictadura. Con esa expresión, el líder socialista del Ejecutivo ha ocultado el nombre de Adolfo Suárez, al que no ha citado en ningún momento, pese a que Díez de Rivera fue mano derecha del que fuera líder de UCD y político clave de la Transición.

Díez de Rivera (Madrid, 1948-1999) ha sido una de las primeras mujeres que, a la muerte del dictador Francisco Franco y antes de la aprobación de la Constitución Española de 1978, llegó a formar parte, con sólo 33 años, del equipo de la Presidencia del Gobierno de España. Lo hizo, además, durante el primer mandato del Ejecutivo de Suárez, entre 1976 y 1977, cuando ejerció como su jefa de Gabinete.

El presidente Sánchez, en un intento de hacer alarde del feminismo, ha anunciado en un escueto mensaje en sus redes sociales que rendirá homenaje a su Díez de Rivera 26 años después de su fallecimiento. A su juicio, ella ha sido «una figura clave en la Transición española», además de «la primera mujer jefa de Gabinete de un presidente de Gobierno».

Es en este punto donde el líder socialista, que también ha evitado mencionar que Díez de Rivera fuera hija del cuñadísimo del dictador Franco -su nacimiento fue fruto de una relación extra matrimonial entre Serrano Suñer y la marquesa de Llanzol, Sonsoles de Icaza-, ha obviado que fue el ex presidente Suárez quien confió en ella para formar parte de su núcleo duro en los años de la Transición, cuando fue el encargado de pilotar el gobierno que hizo el tránsito de la dictadura a la democracia. Tuvo que hacer frente al hostigamiento de la izquierda, por un lado, y a las graves presiones de los franquistas que se oponían a la llegada de la democracia.

Se cumplen 26 años del fallecimiento de Carmen Díez de Rivera, una figura clave en la Transición española y la primera mujer jefa de Gabinete de un presidente de Gobierno. En memoria de su legado, el Gobierno le reconocerá con la Encomienda de la Orden Española de Carlos III. pic.twitter.com/nPYefA5Lgt — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 29, 2025

Trayectoria de Díez de Rivera

Cabe recordar que la llegada de Díez de Rivera al equipo presidencial de Suárez no fue su único logro. Estudiante «extraordinaria» -obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas-, políglota -hablaba cuatro idiomas-, y amiga del entonces príncipe Juan Carlos, ya había sido directora de gabinete de Suárez cuando éste ocupó la dirección general de RTVE en la última etapa del franquismo -de 1969 a 1973-.

Tras ser la persona de confianza del líder de UCD, pasó por varias formaciones políticas. Militó en la Unión Social Demócrata Española (USDC), estuvo también en las filas del Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, y del Centro Democrático y Social (CSD), heredero de la UCD. La última etapa de su vida coincidió con un periodo en el que, por sólo un año, estuvo afiliada al Partido Socialista de la etapa de Felipe González.