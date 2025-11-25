Histórico pinchazo de la izquierda feminista: ni 1.000 personas en las manifestaciones del 25N en Madrid

Las dos manifestaciones convocadas en Madrid este martes por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer protagonizaron un pinchazo histórico. Ni 1.000 personas acudieron a las dos marchas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha participado junto a las ministras Isabel Rodríguez y Elma Saiz en una de las dos manifestaciones celebradas en Madrid, la del Foro de Madrid y el Movimiento Feminista, a la que ha acudido una delegación del PP con el diputado Jaime de los Santos a la cabeza. Apenas había 200 personas, que recorrieron la Gran Vía hasta la plaza de España.

La otra manifestación ha sido convocada por la Comisión 8M en Atocha con el lema ‘Todas y todes contra la violencia racista y patriarcal’ y el apoyo de Podemos y Sumar, mostrando la profunda división de la izquierda feminista.

El pinchazo ha sido histórico. En la de Podemos y Sumar no llegarían los reunidos a 1.000 personas. En ella, ha estado Ione Belarra, pero no Yolanda Díaz.

«Cuidado, puedes tener a un putero al lado»

Ambas manifestaciones han retrasado su inicio por la escasa asistencia y ambas han cargado contra el PP y «el fascismo». Belarra ha afirmado que «ante la ola reaccionaria que quiere retroceder en derechos, el feminismo nos protegerá». Ana Redondo cree que «el gran monstruo del machismo» es el PP.

Entre los gritos que se han coreado: «Vamos a quemar la Conferencia Episcopal», «fuera los rosarios de nuestros ovarios» o «Ayuso y Almeida iros a la mierda». También, se ha gritado: «Cuidado, puedes tener a un putero al lado».

Ha llamado la atención la presencia de numerosas banderas palestinas en defensa de Gaza, gobernada por la organización islamista Hamás. Una de ellas iba portada por una chica que se tapaba la cara con un pañuelo y en declaraciones a OKDIARIO ha dicho: «Cualquier país está bajo el yugo del patriarcado. Me parece xenofobia entrar en discursos que atacan el machismo de una religión [en referencia al Islam]. Para mí relacionar el Islam con el machismo es xenofobia».

Ana Redondo, a OKDIARIO: «La hoja del PSOE es impecable»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, atendió a OKDIARIO y quiso destacar el papel feminista de su partido a pesar de los últimos escándalos machistas ocurridos en su formación: «El PSOE lidera los avances en feminismo e igualdad y su hoja de ruta es impecable».

La ministra de Igualdad, en el foco por el escándalo de las pulseras antimaltrato, ha defendido el feminismo del PSOE. Preguntada por los escándalos de corrupción y prostitución que salpican al PSOE, a Ábalos y al suegro de Pedro Sánchez, la ministra respondió: «El machismo es transversal y no conoce de organizaciones ni de partidos. Hay actitudes machistas en todos los lugares». Dice la ministra Ana Redondo que «lo importante es reconocer ese machismo y reaccionar». «El PSOE siempre ha reaccionado con contundencia y con agilidad, apartando a estas personas tóxicas y machistas y exigiéndoles el acta».

Ana Redondo cree que «el PSOE es una organización feminista y profundamente igualitaria». Según la ministra de Igualdad, «el PSOE tiene una hoja de servicios en relación con la Igualdad impecable. Somos el partido que siempre ha estado liderando los avances en Igualdad».