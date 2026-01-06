Horario del sorteo de octavos de la Copa del Rey: equipos clasificados, bombos y dónde ver por TV en directo

Después de unos primeros días de 2026 con el regreso del fútbol español y a las puertas de la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí, los amantes del deporte rey de nuestro país esperan con ansias este sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Los dieciséis equipos que se han clasificado para esta ronda esperan conocer al que será su rival en esta competición. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión, además de los bombos, para ver en directo por TV el evento.

Cuándo es el sorteo de octavos de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol anunció hace unas semanas que escogió la fecha del miércoles 7 de diciembre como la elegida para que se celebre este emocionante sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Como viene siendo habitual, este acto se celebrará en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y allí estarán presentes representantes de los 16 equipos que estarán en los bombos de esta ronda que se sigue disputando a partido único.

A qué hora es el sorteo de octavos de la Copa del Rey

Como ya sucedió en el de dieciseisavos, los cuatro participantes de la Supercopa de España -Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic Club- estarán presentes en este sorteo de octavos de final de la Copa del Rey y tendrán preferencia, por lo que se enfrentarán a equipos de la categoría de plata del fútbol español. Estos cuatro equipos estarán en Arabia Saudí pendientes de quiénes serán sus rivales que saldrán de este evento que se celebra el miércoles 7 de enero a las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver por televisión el sorteo de octavos de la Copa del Rey

Los medios de comunicación Movistar+ y RTVE se hicieron con los derechos para retransmitir en directo y en vivo online diferentes encuentros de esta apasionante competición del fútbol español. Todos los aficionados que quieran ver este miércoles 7 de enero a las 13:00 horas (horario peninsular) el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey en directo por televisión podrán hacerlo a través de los canales Movistar+ Plus y Teledeporte. El primero de ellos forma parte de una plataforma de pago, mientras que el segundo es del ente público, lo que significa que el evento se podrá ver gratis en abierto.

Por otro lado, los aficionados de los 16 equipos presentes en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey podrán ver el evento en directo en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Movistar+ y RTVE Play. Estas apps están disponibles para ser descargadas en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tienen a disposición de todos los usuarios sus respectivas páginas webs para que puedan acceder a ellas con un ordenador de forma rápida y sencilla.

Además, hay que tener en cuenta que en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que rodee este evento que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey y una vez concluya informaremos sobre los cruces, las fechas y los horarios de las eliminatorias.

Estos son los bombos del sorteo de octavos de la Copa del Rey

Al seguir habiendo equipos de otras divisiones que no sea la primera, la RFEF volverá a organizar los equipos por bombos. Los cinco equipos clasificados hasta el momento -a falta de saber el resultado del Granada – Rayo Vallecano- estarán en un primer bombo. Cuatro de ellos se enfrentarán a los clubes que jugarán la Supercopa de España, por lo que los cuatro conjuntos que se encuentran en Arabia Saudí jugarán los octavos de final de la Copa del Rey a domicilio ante una entidad de mentor categoría.

Posteriormente se sorteará al equipo restante de la segunda división del fútbol español, que jugará como local ante un equipo de la máxima categoría del fútbol español. A partir de ese momento el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey será sin condicionantes, por lo que equipos de primera división se verán las caras y el choque se jugará en el estadio del club que salga en primer lugar.

Segunda división: Deportivo de la Coruña, Burgos, Racing de Santander, Cultural Leonesa y Albacete.

Primera división: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Valencia, Osasuna, Alavés y Elche.

Por decidir: Granada o Rayo Vallecano, que se juega el martes 6 de enero a las 19:00 horas.

Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa del Rey

La RFEF ya había dado a conocer en su calendario las fechas en las que se disputarán los octavos de final de la Copa del Rey, aunque habrá que esperar a que termine el sorteo para saber qué día y qué horario tendrá cada eliminatoria. Las fechas reservadas por el organismo que controla el fútbol español son el martes 13, miércoles 14 y el jueves 15 de enero.