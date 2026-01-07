Sorteo de Copa del Rey en directo | A qué hora es, dónde verlo y última hora de los emparejamientos y rivales del Real Madrid y Barcelona

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas está ansiosa por conocer las eliminatorias tras el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Equipos como Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid están en Arabia Saudí, pero mirando de reojo a este evento del que saldrá su rival en esta competición que aspiran a ganar a final del mes de abril. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de este emocionante sorteo de octavos de la Copa del Rey.

El sorteo de octavos de la Copa del Rey, en directo

Así están los bombos de la Copa del Rey

Ahora mismo quedan dieciséis equipos vivos en la Copa del Rey y once de ellos pertenecen a la máxima categoría del fútbol español. Habrá un bombo reservado para los cuatro participantes para la Supercopa de España, que son el Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid. Otro bombo estará conformado por el Real Betis, Deportivo Alavés, Osasuna, Elche, Real Sociedad, Valencia y Rayo Vallecano. Por último, un bombo con los cinco equipos de segunda división: Deportivo, Racing, Cultural Leonesa, Albacete y Burgos.

Condicionantes para el sorteo de la Copa del Rey

Hay que recordar que seguirán habiendo dos bombos en este sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. En primer lugar encontramos a los cinco equipos de segunda división que están vivos en este torneo, que se tendrán que enfrentar a clubes de la máxima categoría del fútbol español. Cuatro de ellos se medirán a los equipos que juegan la Supercopa de España, mientras que el restante se verá las caras con otro de la Liga. Posteriormente se definirán los cruces entre equipos de Primera y se jugará siempre en el campo de la entidad que salga en primer lugar.

Un apasionante sorteo de octavos de la Copa del Rey

¡¡Muy buenos días o tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas está preparada ya para conocer los cruces de la siguiente ronda de esta competición que está siendo apasionante y en la que se han venido produciendo bastantes sorpresas, como la eliminación del Villarreal, entre otras. Pese a ello se esperan unas eliminatorias vibrantes en las que los grandes favoritos esperan poder solventar para plantarse en los cuartos, aunque saben que no será nada fácil.