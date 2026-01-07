Sorteo de Copa del Rey en directo | A qué hora es, dónde verlo y última hora de los emparejamientos y rivales del Real Madrid y Barcelona
Sigue en directo y en vivo online el minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de esta apasionante Copa del Rey
El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas
Los equipos que juegan la Supercopa de España se enfrentarán a rivales de segunda división en los octavos de la Copa del Rey
La Ciudad del Fútbol de Las Rozas está ansiosa por conocer las eliminatorias tras el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Equipos como Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid están en Arabia Saudí, pero mirando de reojo a este evento del que saldrá su rival en esta competición que aspiran a ganar a final del mes de abril. Te contamos en directo y en vivo online el minuto a minuto de este emocionante sorteo de octavos de la Copa del Rey.
El sorteo de octavos de la Copa del Rey, en directo
Así están los bombos de la Copa del Rey
Ahora mismo quedan dieciséis equipos vivos en la Copa del Rey y once de ellos pertenecen a la máxima categoría del fútbol español. Habrá un bombo reservado para los cuatro participantes para la Supercopa de España, que son el Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid. Otro bombo estará conformado por el Real Betis, Deportivo Alavés, Osasuna, Elche, Real Sociedad, Valencia y Rayo Vallecano. Por último, un bombo con los cinco equipos de segunda división: Deportivo, Racing, Cultural Leonesa, Albacete y Burgos.
Condicionantes para el sorteo de la Copa del Rey
Hay que recordar que seguirán habiendo dos bombos en este sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. En primer lugar encontramos a los cinco equipos de segunda división que están vivos en este torneo, que se tendrán que enfrentar a clubes de la máxima categoría del fútbol español. Cuatro de ellos se medirán a los equipos que juegan la Supercopa de España, mientras que el restante se verá las caras con otro de la Liga. Posteriormente se definirán los cruces entre equipos de Primera y se jugará siempre en el campo de la entidad que salga en primer lugar.
Un apasionante sorteo de octavos de la Copa del Rey
¡¡Muy buenos días o tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. La Ciudad del Fútbol de Las Rozas está preparada ya para conocer los cruces de la siguiente ronda de esta competición que está siendo apasionante y en la que se han venido produciendo bastantes sorpresas, como la eliminación del Villarreal, entre otras. Pese a ello se esperan unas eliminatorias vibrantes en las que los grandes favoritos esperan poder solventar para plantarse en los cuartos, aunque saben que no será nada fácil.
Presentaciones
Comienzan a presentarse a los equipos de segunda división que han alcanzado esta ronda de octavos de final de la Copa del Rey.
Alfredo Santaelena
El ex futbolista, que ganó la Copa del Rey con el Atlético y con el Deportivo, será una de las manos inocentes.
- «Dos goles en dos finales, con el Atlético y Deportivo. Supusieron mucho para ambos equipos. Era el primer título de la era Gil y también con el Dépor era el primero para un equipo gallego».
- «Te acuerdas de los dos goles porque representaban mucho para ambos equipos. No sé con cuál quedarme. He metido pocos goles en Primera y estos dos fueron mucho, me quedo con los dos».
Primeras imágenes
Comienzan a proyectar algunos vídeos de vestuarios y de las gradas de algunos de los equipos más humildes que participaron en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.
¡Comienza el evento del sorteo de la Copa del Rey!
Ya está en marcha este acto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, el cuartel general de la RFEF, donde se celebrará el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey. Dani Gordo será el encargado de conducir el evento.
5 minutos
Faltan apenas 5 minutitos para que comience el evento del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey que se celebra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
¿Qué cruces saldrán del sorteo?
Los aficionados de los equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey están haciendo sus cábalas sobre las eliminatorias que deparará el sorteo.
La Supercopa de España
Este sorteo de octavos de final de la Copa del Rey se celebra justo el día que empieza la Supercopa de España en Arabia Saudí. Hoy, el Barcelona y el Athletic Club se ven las caras y mañana llega un derbi entre el Atlético y el Real Madrid.
Dónde ver por TV en directo el sorteo de octavos de la Copa del Rey
Este sorteo de octavos de la Copa del Rey se puede ver en directo por televisión a través de los canales de Movistar+ Plus y Teledeporte. Además, en OKDIARIO te vamos a ofrecer gratis y en vivo online la narración de todo lo que suceda para que no te pierdas ni un detalle.
Posibles rivales del Real Madrid y Barcelona
A los cuatro participantes de la Supercopa ,entre ellos el Real Madrid y el Barcelona, sólo les pueden tocar equipos de segunda división. Es por ello que los de Chamartín, los culés, el Athletic Club y el Atlético de Madrid se enfrentarán al Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, Albacete, Burgos o Cultural y Deportiva Leonesa.
A partido único
Recordamos que las normas de este sorteo de octavos de final de la Copa del Rey, del cual saldrán ocho cruces. Las eliminatorias se jugarán en el campo de los equipos de menor categoría o en el estadio del club que salga en primer lugar cuando pertenezcan a la misma división. Además, será a partido único, por lo que cualquier error te apea de la competición.
Resultados de los dieciseisavos de Copa
Aprovechamos este ratito de espera para que arranque el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey para recordar los resultados de los dieciseisavos y los equipos clasificados.
A qué hora empieza el sorteo de Copa del Rey
Recordamos que la RFEF fijó el horario del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey para las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No queda nada para que arranque el evento en Las Rozas.
Todo preparado
Falta apenas una horita para que arranque este apasionante sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey en el cuartel general de la RFEF en Las Rozas.
Temas:
- Copa del Rey
- Directo
Claudio Arzeno
El ex del Racing de Santander también sube al escenario como mano inocente.