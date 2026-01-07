Dos partidos históricos: el Atlético se enfrenta al Deportivo y el Barcelona al Racing en Copa del Rey

El fútbol español mira este lunes -con permiso de la Supercopa de España- hacia la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se ha celebrado el sorteo de octavos de final de Copa del Rey. El Real Madrid visitará el Carlos Belmonte, mientras que Atlético y Barcelona viajarán a Riazor y El Sardinero para enfrentarse a Deportivo de la Coruña y Racing de Santander respectivamente en los octavos de Copa.

La fecha de los enfrentamientos aún está por confirmar dependiendo de lo que suceda en la Supercopa de España que tendrá lugar este miércoles en Arabia. En Oriente Medio se enfrentarán Barcelona y Atlético a Athletic Club y Real Madrid. Dependiendo de hasta donde llegue cada equipo, será una fecha u otra. Los azulgranas, líderes Primera División se enfrentará al líder de Segunda División.

Mientras que el Atlético tiene depositadas en la Copa una gran parte de sus aspiraciones para tocar metal este año. Los rojiblancos, semifinalistas en los dos últimos años, no levantan el trofeo desde 2013, la primera temporada completa de Simeone en el banquillo colchonero. Gallegos y madrileños se han enfrentado hasta seis veces en Copa, la última hace más de 20 años, durante la temporada 2003/2004. Pasaron los rojiblancos por el valor doble de los goles.

La primera reacción desde el Deportivo ha sido la de su capitán Diego Villares, que valoró el cruce ante los colchoneros. «Es sin duda un buen equipo. Si el Atlético juega la Supercopa es porque lleva muchos años siendo un equipo muy fuerte a nivel nacional. Estamos contentos, pero no se lo pondremos nada fácil porque queremos seguir avanzando en esta Copa del Rey», apuntó.

Cabe recordar que el Atlético viene de ganar en Copa del Atlético Baleares y el Barcelona al Guadalajara. Mientras que sus rivales, Deportivo y Racing, ya llevan tres rondas coperas. Los gallegos han dejado por el camino al Sámano, Sabadell y Mallorca. Los cántabros por su parte han superado al Logroñés, Ponferradina y Villarreal. Ambos se cargaron a un Primera.