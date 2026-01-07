El Real Madrid visitará al Albacete de Vallejo en octavos de Copa

El Real Madrid ya conoce su rival en los octavos de final de la Copa del Rey: será el Albacete del ex madridista Jesús Vallejo. El defensa marcó un gol en la anterior eliminatoria y un penalti en la tanda para ayudar al equipo manchego a colarse entre los 16 mejores eliminando al Celta de Vigo. El conjunto de Xabi Alonso visitará el estadio Carlos Belmonte la próxima semana después de la Supercopa de España.

El resto de participantes del torneo en Arabia Saudí también conocen sus emparejamientos en octavos de Copa: Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid, Racing de Santander-Barcelona y Cultural y Deportiva Leonesa-Athletic Club.

El equipo blanco, por su parte, eliminó al Talavera en dieciseisavos y buscará seguir su camino hacia otra final consecutiva cargándose al queso mecánico, decimoséptimo clasificado en Segunda División con 23 puntos, uno por encima del descenso. El partido aún no tiene fecha ni hora, pero la Federación los hará público en breves.

Volviendo a Vallejo, el central zaragozano vivirá un día muy especial al medirse su actual equipo y en el que militó durante cinco temporadas (algunas incompletas por cesiones). El defensa ya se pidió hace tres semanas al Real Madrid en esta fase y su deseo ha sido cumplido en el deseo de este miércoles. «Un Albacete-Real Madrid en el Belmonte sería muy chulo», dijo en la cadena Cope.

El conjunto entrenado por Alberto González eliminó a la UD San Fernando, Leganés y Celta hasta encontrarse ahora con el Real Madrid en octavos. Los blancos, tras sufrir más de lo esperado en Talavera, visitarán un campo que estará a rebosar de afición. Antes, deben afrontar la semifinal de la Supercopa este jueves con un derbi frente al Atlético en Yeda.

El Albacete-Real Madrid y el resto de eliminatorias