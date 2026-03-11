La compañía textil Inditex abrirá al menos tres tiendas en Estados Unidos (EEUU) este año pese a las tensiones entre el presidente norteamericano, Donald Trump, y el español, Pedro Sánchez. Dos de ellas serán de la marca Bershka y una de Massimo Dutti. Así lo ha anunciado Óscar García Maceiras, el consejero delegado del grupo, durante la presentación de los resultados de la empresa en 2025.

De esta forma, los enfrentamientos públicos entre ambos gobiernos no frenan la intención de expansión de la compañía gallega. De hecho, las dos aperturas de tiendas de Bershka en EEUU serán las primeras de esa marca en el país norteamericano. Hasta el momento, esta sólo operaba de forma online.

Así, la llegada de Bershka se da «después de un desempeño online muy positivo», según Maceiras. Sus dos establecimientos se situarán «en la zona de Miami (Florida). Por su parte, «Massimo Dutti, que tiene una tienda en la zona de Miami desde 2024», abrirá «nuevas tiendas».

«Massimo Dutti continuará con su expansión en Estados Unidos con tiendas en Miami Brickell y Nueva York Soho y abrirá sus primeras tiendas en Dinamarca y Noruega», ha desvleado la empresa.

Inditex se expande en EEUU

En ese caso, el consejero delegado sólo ha mencionado un nuevo local «en Nueva York». Con todo, Maceiras ha asegurado que, además de las aperturas, Inditex va a «acometer proyectos de mejora en las tiendas» que ya tiene «desde hace tiempo» en EEUU.

«Seguimos manteniendo la ambición de crecimiento», ha afirmado el directivo. «Creemos que vamos a seguir siendo capaces de captar nuevas oportunidades en un mercado tan relevante con la combinación de todo ese esfuerzo en la mejora de nuestra presencia física a través de las tiendas y un muy buen desempeño también de nuestras plataformas online», ha argumentado.

Hasta ahora, Inditex sólo tenía una tienda de Massimo Dutti en EEUU y 102 establecimientos de Zara. Tras este movimiento, la compañía logrará incrementar su presencia en la nación norteamericana hasta, al menos, los 106 locales.

Trump VS Sánchez

Esto sucede en un momento en el que los líderes políticos de EEUU y España incrementan sus tensiones. Trump ha reprochado a Sánchez su posición sobre la guerra de Irán y la falta de apoyo logístico durante la intervención. Por su parte, el Ejecutivo socialista español alardea de esa oposición al conflicto y enarbola el lema No a la guerra.

Estas diferencias han llegado a causar que el magnate republicano amenace a España con romper todas las relaciones comerciales entre ambos países. Sin embargo, aquellas empresas españolas que operen directamente desde suelo norteamericano podrían esquivar las consecuencias de este hipotético veto.

Maceiras ha insistido en que, pese a estas tensiones, la intención del grupo es «focalizar una parte importante del esfuerzo inversor» en EEUU, y ha rechazado hacer valoraciones sobre cuestiones políticas.

Tal y como publicó OKDIARIO, los analistas apuntan a que las compañías más afectadas podrían ser Grifols y Acerinox y no tanto Inditex. Esto se debe a que ambas se encuentran entre las que más productos exportan al país norteamericano.