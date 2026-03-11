Golpe definitivo de Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, a los accionistas españoles del grupo afines al Gobierno que trataron de desbancarle de la cúpula de la compañía. El juzgado 18 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda de este grupo de empresarios, liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, contra la ampliación de capital y la refinanciación de la deuda aprobadas en el consejo de marzo pasado.

La sentencia explica que «el interés de la refinanciación era favorable a la mercantil, incluso con las limitaciones de control impuestas que no dejan de ser condiciones habituales en el mercado, existiendo además causa reactiva que las justificaba a fin de garantizar una estabilidad en la gestión y reducir el riesgo crediticio».

Señala además el texto de la sentencia que «la refinanciación así pactada era la única opción viable para la mercantil antes de incurrir en una situación de going concern [que amenace el principio de empresa en funcionamiento] y fue el resultado de un periodo de múltiples negociaciones que comenzaron a explorarse ya en abril de 2024».

Los accionistas españoles de Prisa presentaron la demanda con el argumento de que esa refinanciación estaba sujeta a que no hubiera un cambio en la cúpula de la compañía, es decir, que si Oughourlian era apartado de la presidencia, la refinanciación firmada con Pimco, principal acreedor, quedaba paralizada.

Esta cláusula era totalmente ilegal, según los demandantes, pero el juzgado sentencia que «no se ha constatado que las cláusulas respondan a un beneficio privado de control, el blindaje oportunista que se denuncia a costa de la sociedad». El juzgado deja claro que la refinanciación era legal porque «había una urgencia real» de la compañía para aplazar la deuda.

Además, los empresarios españoles de Prisa denunciaron que la ampliación de capital dejó fuera a los accionistas ya presentes en Prisa al no incluir el derecho de suscripción preferente. También exigía al colocador de los 40 millones de la ampliación que no se dirigiera activamente a estos accionistas.

El juzgado da la razón a Prisa y su presidente sale más ratificado, después de conseguir el apoyo de la mayoría de los accionistas de la compañía en el Junta y tener controlado el consejo.