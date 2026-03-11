María Pombo cuenta la verdad sobre la prueba de paternidad de Papín: «No era capaz de contarlo»

La quinta temporada de la docuserie de las hermanas Pombo ha reavivado una de las historias más comentadas en torno a su entorno personal. Durante años, en redes sociales y foros dedicados al mundo influencer circularon rumores sobre la posibilidad de que Gabriela, hija de Marcia, fuera en realidad hija de Víctor Pombo, conocido familiarmente como Papín. La serie Pombo ha decidido abordar de forma directa esta cuestión, mostrando el proceso que llevó a la realización de una prueba de paternidad y las reacciones de la familia ante una especulación que llevaba tiempo persiguiéndolos.

En los episodios de esta temporada, las hermanas María Pombo y Marta Pombo explican cómo surgieron los rumores y por qué decidieron afrontarlos públicamente. La trama gira en torno a la relación familiar con Gabriela, conocida en redes como Gabriela Toral, hija de la mujer que trabajaba en casa de las Pombo ocupándose de las tareas domésticas.

Durante años, algunos seguidores sostuvieron que la joven podría ser en realidad hija de Víctor Pombo, lo que la convertiría en hermana de las influencers.

¿Quién es el padre de Gabriela Toral?

Aunque las especulaciones no eran nuevas, un episodio ocurrido el pasado mes de septiembre volvió a encender el debate en redes sociales. Según relata la propia Gabriela en la serie, todo comenzó durante la boda de la modelo Ale Navas. En ese evento se publicó una fotografía en la que, por error, aparecía etiquetada como Gabriela Pombo en lugar de Gabriela Toral.

El detalle, aparentemente menor, fue interpretado por muchos usuarios como una confirmación de los rumores que llevaban tiempo circulando. En pocas horas, la imagen se difundió ampliamente en redes sociales y volvió a alimentar las teorías que vinculaban la paternidad de Gabriela con Papín.

Ese episodio terminó por convencer a la familia de que el tema debía abordarse de manera clara. En el documental, las protagonistas relatan cómo decidieron someterse a una prueba de paternidad para zanjar definitivamente las especulaciones que afectaban tanto a Gabriela como al resto del entorno familiar.

La prueba de paternidad de las Pombo

La emisión del capítulo en el que se revela el resultado de la prueba generó una intensa conversación pública. Algunos espectadores criticaron a la familia Pombo por convertir un asunto tan íntimo en contenido televisivo, calificando la trama como un «show» pensado para aumentar la audiencia del programa.

Ante esas críticas, María y Marta Pombo han decidido explicar con más detalle el contexto de lo ocurrido. Ambas participaron recientemente en el pódcast conducido por su amiga María Frubies, donde relataron la intrahistoria de la polémica y los motivos que las llevaron a tratar públicamente el tema.

Durante la conversación, Marta Pombo explicó que la decisión de abordar el asunto en la serie respondía a la necesidad de recuperar el control de una historia que llevaba años circulando sin que la familia pudiera dar su versión. Según señaló, preferían que la explicación partiera de ellas mismas antes que seguir alimentando rumores.

El momento que lo cambió todo

María Pombo ha relatado un episodio personal que la llevó a plantearse por primera vez la posibilidad de que los rumores tuvieran algún fundamento. La empresaria aseguró que durante mucho tiempo nunca había dudado de su padre ni de Marcia, a quien describe como una persona fundamental en su vida.

Según explicó, siempre ha considerado a Marcia «bondad absoluta» y la define como una segunda madre. Sin embargo, una conversación inesperada cambió momentáneamente su perspectiva sobre el asunto.

La creadora de contenido contó que el año pasado recibió una llamada de un amigo que se encontraba especialmente alterado. Durante esa conversación, su amigo le transmitió una información que había escuchado en su entorno familiar y que le había dejado profundamente inquieto.

De acuerdo con el relato de María Pombo, ese amigo le explicó que su tío (hermano de Papín) habría asegurado que el padre de Gabriela era en realidad Vituco. Además, según esa versión, Marcia estaría recibiendo un sueldo para mantener silencio sobre la verdadera paternidad.

La influencer reconoció que esa conversación fue el primer momento en el que llegó a plantearse si existía alguna posibilidad de que los rumores fueran ciertos. «Ahí me pregunté si era verdad y si mi padre, por vergüenza, no era capaz de contarlo», explicó durante el pódcast.

A pesar de esa duda puntual, María insistió en que nunca ha tenido motivos reales para desconfiar de su padre ni de la versión que siempre ha mantenido la familia. Precisamente por ello, decidió que la mejor forma de cerrar definitivamente el asunto era recurrir a una prueba genética que despejara cualquier interrogante. La intención era buena, pero ¿habrán conseguido su objetivo o todavía habrá gente que duda del mediático clan?