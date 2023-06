Así es Víctor Pombo, el padre de las hermanas más famosas de la red

Que el clan Pombo está siguiendo los pasos de las Kardashian no es ningún secreto. La familia ha conseguido situarse en lo más alto de la red y, aunque la más destacada es María Pombo -con 3 millones de seguidores en Instagram- parece que su padre no se queda atrás. Mientras siguen los rumores de su docuserie, la influencer ha lanzado su primera colección de esmaltes semipermanentes para dar el pistoletazo de salida al verano. Pero no ha sido la gran protagonista de esta aventura.

Como bien sabrán los seguidores de la madrileña, siempre comparte la reacción de ‘Papín’ (como le llama cariñosamente) a sus uñas. Y, aunque siempre ha abogado por lo clásico, lo cierto es que últimamente está aceptando la capacidad de su hija para arriesgarse. Es por ello que juntos han lanzado esta colección basada en los comentarios de Víctor Pombo, que ya ha causado furor en la red. «Tenía demasiadas ganas de enseñaros esta colaboración tan especial. La primera vez trabajando con Papín», ha compartido María en la red. Pero, ¿quién es el patriarca del clan Pombo más allá de sus hijas?

Su trayectoria profesional

Víctor Pombo, junto a su mujer, se dedicaban a la publicidad hasta 2011, cuando su vida dio un giro de 180 grados. A Teresa Ribó, madre de las influencers, le diagnosticaron esclerosis múltiple, y la familia decidió dejar el marketing (donde habían recibido grandes conocimientos por una campaña en la que daban a conocer precisamente esta enfermedad) para embarcarse en el mundo de la hostelería, abriendo su propio restaurante en la capital. La pareja entonces inauguró Camino Foods & Drinks, convirtiéndose en uno de los locales de moda.

La familia Pombo por las calles de Santander / Gtres

A día de hoy, Pombo padre, más allá de sus negocios, está volcado plenamente en su familia. Es un auténtico abanderado de la lucha por encontrar una cura para la enfermedad que padece su mujer y también su hija María. Y así lo reivindicó en la entrevista de Mi casa es la tuya frente a Bertín Osborne: «Hay que lanzar un mensaje a las personas que les han diagnosticado esclerosis múltiple, y es que hay que intentar que la gente empiece una enfermedad sin el miedo que había antes. Hoy hay tanta medicación tan buena quela esperanza de vida es fantástica. La medicación es muy cara y está cubierta en España para todos los enfermos».

María Pombo del brazo de su padre el día de su boda / Gtres

Un gran apoyo familiar

El patriarca del clan se ha mostrado públicamente como una persona super familiar, que siempre ha apoyado los proyectos de sus hijas y que ha estado al pie del cañón en la lucha contra la esclerosis de su mujer y de su hija. Fue en 2020, en plena pandemia, cuando María Pombo se enteró que también padecía esta dolencia. «Estuve 15 días sin subir nada, del shock, estaba en brote. Estuve esperando la noticia. No tiene cura, pero tiene tratamiento. El brote consistía en que empecé a sentir cosquillas por el pie pero, al día veinte, ya se subió al costado», confesó. A día de hoy, la influencer está en tratamiento y lleva una vida con total normalidad, apoyada en su familia y, como no, con las sonrisas que le saca el ya conocido por sus 3 millones de seguidores como ‘Papín’.