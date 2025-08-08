Selena Gomez ha hablado como nunca de su amistad con Taylor Swift. La actriz copó numerosos titulares en el 2010 a raíz de su relación con Justin Bieber, con el que mantuvo una tormentosa relación y posterior ruptura. Sin embargo, a comienzos de los 2000 también fue noticia por su historia de amor con un miembro de los Jonas Brothers, una etapa en la que conoció a la intérprete de We Are Never Getting Back Together, que entonces salía con otro vocalista de la banda.

La amistad fraternal entre Selena y Taylor

Selena y Taylor son, sin duda, dos de las celebrities más buscadas del mundo. A pesar de sus apretadas agendas, lo cierto es que su amistad se ha mantenido intacta a lo largo de estos casi 25 años -desde que se conocieran por primera vez gracias al universo Disney-. Entonces ya eran unas reputadas estrellas en sus respectivos campos: Gomez despuntaba como actriz de importantes series y Swift como cantante.

Selena Gomez y Taylor Swift. (FOTO: GTRES)

Paralelamente, en aquellos años, los Jonas Brothers, un grupo musical liderado por Kevin, Joe y Nick Jonas también comenzaron a convertirse en unos ídolos adolescentes de la mano de Hollywood Records, una empresa vinculada también a la compañía Disney. Además, su popularidad incrementó gracias a su participación en Camp Rock, donde el mediano de los hermanos empezó una historia de amor con Demi Lovato, su compañera de reparto y protagonista también en esta proyección.

Sin embargo, en 2008, salieron a la luz unos rumores de que el intérprete de Gotta Find You había encontrado el amor en Taylor Swift. Unas especulaciones que al poco tiempo se confirmaron. Aunque lo suyo fue un romance casi clandestino, ya que optaron por mantener su relación en privado, su ruptura sí que fue pública a raíz de una entrevista que concedió la cantante en Elle DeGeneres. En ella contó que Joe puso fin a su relación a través de una llamada de teléfono que a penas duró 30 segundos.

🎥 | Storytime con Selena Gómez: habla en un podcast reciente sobre cómo ella y Taylor Swift se hicieron amigas a raíz de haber salido con 2 de los Jonas Brothers. pic.twitter.com/oA36HPtxEL — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) August 7, 2025

En el mismo momento en el que Joe y Taylor fueron noticia por su relación, al poco tiempo saltó a los medios que Nick Jonas, hermano de Joe, salía con Selena Gómez. Un amor adolescente que no fraguó pero del que la actriz sacó una amistad para toda la vida y no, no con su ex. Hace unos días, la intérprete de Love You Like a Love Song se ha sentado en el podcast de Jake Shane, en el que ha contado lo mejor de su historia de amor con el actual marido de Priyanka Chopra: «Taylor y yo salimos con los Jonas Brothers, yo con Nick y ella con Joe. Éramos jóvenes. No sabíamos lo que hacíamos. A ella y a mí nos gusta decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fue la una a la otra. Yo tenía 15 años y ella 18».