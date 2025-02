Taylor Swift vs. Blake Lively: una amistad en el punto de mira

El nombre de Taylor Swift se ha visto envuelto en una polémica. El motivo tiene relación con la batalla legal que protagonizan su íntima amiga, Blake Lively, y Justin Baldoni desde hace semanas. Y es que la intérprete de Love Story ha manifestado su malestar con la actriz, a personas de su entorno más cercano, después de que ésta hiciera unos desafortunados comentarios sobre ella.

Unos polémicos comentarios

Durante la grabación de Rompiendo el círculo, película protagonizada por Blake y Baldoni, la actriz quiso realizar una modificación del guion de una de las escenas. Para ello, reunió a Justin en su ático de Nueva York (Estados Unidos). Cita en la que también estuvieron presentes Ryan Reynolds, marido de Lively, y Taylor Swift.

Taylor Swift posando en un evento. (Foto: Gtres)

En la demanda interpuesta por Justin Baldoni se han incluido unos documentos sobre unos mensajes que intercambiaron después de la reunión el director y Blake Lively. «Son en los que más confío y las personas a las que primero recurro con cualquier tema creativo. Y yo soy la persona a la que ellos recurren primero. Esa creatividad y ese apoyo recíproco han sido uno de los regalos más grandes y gratificantes de mi vida», indicaba la que fuera protagonista de Gossip Girl, quien se refiere a ellos como sus «dragones». «Si alguna vez llegas a ver Juego de Tronos, te darás cuenta de que soy Khaleesi y, como ella, tengo algunos dragones», añadía Lively. «Mis dragones también protegen a aquellos por quienes lucho. Así que realmente todos nos beneficiamos de esos preciosos monstruos míos», finalizaba.

Justin Baldoni junto a Blake Lively. (Foto: Gtres)

La reacción de Taylor Swift

Todo apunta a que la cantante ha comentado que no le gusta que se refiera a ella como «uno de sus dragones» y se siente resentida por «aprovecharse de su nombre». Estas declaraciones ponen de manifiesto que su amistad podría estar en peligro.

Blake Lively junto a Talylor Swift. (Foto: Gtres)

Por otro lado, una fuente cercana a Taylor ha contado a TMZ que ella llegó al apartamento de Blake sin saber que iban a tener una reunión de la película y que le pilló totalmente por sorpresa, dado que «no tenía idea» de que Justin Baldoni estaría allí.

Una sonada ausencia

Este 9 de febrero se ha celebrado la final de la Super Bowl 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Estados Unidos). No quiso perderse este encuentro deportivo Taylor Swift, ya que acudió al estadio para ver jugar a su actual pareja, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. No sólo fue abucheada por el público cuando apareció en la pantalla del marcador, sino que ha llamado especial atención que no estuviera acompañada por Blake Lively, con quien suele asistir a este tipo de partidos.

Problemas legales

Romper el círculo se estrenó en la gran pantalla el pasado verano y, aunque la trama protagonizada por Blake Lively y Justin Baldoni consiguió un exitoso recibimiento, lo cierto es que la tensión que existía entre los dos actores fue algo muy comentado. Esta enemistad llegó a los tribunales cuando Lively presentó una demanda contra su compañero tras asegurar haber sido víctima de acoso sexual por su parte durante el rodaje de la película mencionada, así como de intentar sabotear su carrera. Si bien en un primer momento, el director se manifestó a través de sus abogados, después también dio un paso al frente y demandó, tanto a la actriz como a su esposo.