La caída en picado de Taylor Swift en la final de la Super Bowl en dos claves

La final de la Super Bowl 2025, que se celebró este 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans (Estados Unidos), ha dejado unas imágenes de lo más llamativas que no han tardado en hacerse virales a través de las redes sociales. Una de las escenas más comentadas del citado evento deportivo tuvo a Taylor Swift como principal protagonista. Y es que la artista se desplazó hasta el estadio para ver jugar a su pareja, Travis Kelce (jugador de los Kansas City Chiefs).

Desde que la intérprete de Cruel Summer mantiene una relación sentimental con Kelce, es habitual verla en este tipo de citas deportivas. Sin embargo, su aparición estuvo marcada por la polémica al sufrir un abucheo masivo por parte del público cuando su rostro apareció en el marcador.

Taylor Swift got showed on the big screen and got booed aggressively.

She asks: «What’s going on?»pic.twitter.com/1CSLjNanmK

— Ari Meirov (@MySportsUpdate) February 9, 2025