Nadie diría, viendo las imágenes que este miércoles 13 de agosto lleva en su portada la revista Lecturas, que Raphael fue diagnosticado hace apenas seis meses con un linfoma cerebral y que todavía sigue con su tratamiento. La publicación muestra al cantante disfrutando de un verano feliz en Ibiza junto a su esposa, Natalia Figueroa, su hija Alejandra y su nieto Carlos. La familia Martos tiene en la isla una segunda residencia que utilizan con frecuencia, sin importar la estación del año, y este refugio se ha convertido en un lugar de desconexión y descanso necesario, especialmente tras el susto de salud que Raphael vivió el pasado diciembre. Aquel diagnóstico pudo haber sido demoledor, pero el artista lo afrontó con una actitud optimista y una fuerza admirable, subiendo de nuevo a los escenarios en junio y con la intención de continuar su gira en septiembre. Entre tanto, se ha permitido disfrutar de la playa, el sol y la compañía de sus seres queridos, elementos clave para su recuperación emocional y física.

Las imágenes muestran a Raphael y Natalia con un semblante relajado y feliz, mientras su nieto Carlos comparte juegos y risas con ellos. Alejandra Martos, a punto de cumplir 51 años, también está presente, reflejando la unión familiar que ha sido fundamental durante los meses de hospitalización y recuperación del artista. Durante su ingreso, primero en el Clínico San Carlos y luego en el 12 de Octubre, Alejandra y sus hijos acompañaron a Raphael, mostrando un apoyo constante junto a Natalia y el resto de la familia. Ocho meses después de aquel difícil período, el cantante se muestra en plena forma, animado y listo para retomar su actividad profesional, gracias en gran parte al sostén incondicional de su entorno más cercano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lecturas (@revistalecturas)

En esta escapada a Ibiza, Raphael ha optado por descansar en la tumbona de la playa mientras su mujer y su nieto disfrutan del mar, cuidándose del sol con sombreros, gafas oscuras y la privacidad que casi resulta imposible en agosto en la isla. El cantante, fiel a su estilo inconfundible, luce pantalones amarillos, una camisa con estampado floral y zapatillas de colores flúor, combinando comodidad y protección solar con un toque llamativo y personal. La familia también ha aprovechado para comer en un chiringuito cercano, manteniendo la intimidad dentro de lo posible mientras disfrutaban del entorno privilegiado de la urbanización privada de Sant Josep, donde se encuentra la residencia de 200 metros cuadrados que les sirve de refugio.

El regreso de Raphael a los escenarios

El regreso de Raphael a los escenarios fue uno de los momentos más esperados de los últimos meses. El 16 de junio, tras seis meses de tratamiento, ofreció un concierto en el Teatro Romano de Mérida, ante 3.500 personas, demostrando su energía, su conexión con el público y la pasión que lo caracteriza. Posteriormente, continuó su gira por Marbella y otras ciudades españolas, con planes de retomar el tour en septiembre, incluyendo varias fechas en Latinoamérica. En palabras del propio cantante, «quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo», mostrando gratitud y determinación tras un episodio que marcó su vida de manera significativa.

Raphael durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

A sus 82 años, Raphael se confirma como un auténtico ave fénix de la música española, capaz de sobreponerse a adversidades de salud y regresar con fuerza a la vida y al escenario. Su estancia en Ibiza, entre descanso, familia y playa, no solo es un merecido respiro tras meses difíciles, sino también una muestra de su capacidad para disfrutar de los pequeños momentos de felicidad, mientras se prepara para seguir compartiendo su talento con el mundo.