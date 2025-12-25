Álvaro Muñoz Escassi y Rosauro Varo son amigos desde hace años y, aunque hacía tiempo que no se les veía juntos, esta Navidad el jinete ha disfrutado de un aperitivo navideño en Madrid junto al empresario y esposo de Amaia Salamanca, acompañados por un grupo de amigos. Vestidos con ropa informal y bien abrigados frente al frío, protagonista de estas fechas, Rosauro y Álvaro se mostraron relajados y desinhibidos en la terraza de uno de los locales más demandados de la capital.

Se trata de Ultramarinos Quintín, la mítica tienda de productos gourmet convertida en restaurante y consolidada como uno de los place to be de Madrid. Especializado en cocina mediterránea con un toque innovador, el local, ubicado en pleno barrio de Salamanca, cuenta con una terraza que se ha convertido en centro neurálgico de reunión de empresarios y celebridades que viven o pasan por la ciudad.

Álvaro Muñoz Escassi y Rosauro Varo. (Foto: Gtres)

Risas, mensajes, ibéricos y tequila de lujo

Como muestran las imágenes del encuentro, que se alargó hasta primera hora de la tarde, Álvaro y Rosauro disfrutaron de una animada conversación. Ambos alternaban las charlas con el grupo mientras atendían sus teléfonos móviles, compartían mensajes y enseñaban contenidos de sus dispositivos. En la reunión no faltaron la buena comida ni la bebida. Entre platos de ibéricos y aperitivos de calidad, los amigos degustaron vino y cerveza nacional, aunque hubo un detalle que llamó especialmente la atención: una exclusiva botella presidiendo las mesas altas de la terraza.

Se trataba del afamado Tequila Clase Azul Reposado, un tequila ultra premium considerado una pieza única e incomparable. Según explica la propia firma, envejece durante ocho meses en barricas de bourbon, un proceso que le confiere notas de avellana, vainilla, clavo, canela y roble americano, con matices de piel de naranja confitada, plátano y toques de miel de agave.

Álvaro Muñoz Escassi y Rosauro Varo. (Foto: Gtres)

Este licor, cuyo precio ronda los 200 euros por botella, destaca también por su envase, una auténtica pieza de artesanía. La botella licorera, de cerámica y color azul cobalto con diseño tradicional plumeado, está moldeada y decorada completamente a mano por comunidades de artesanos mexicanos, lo que convierte cada pieza en única e irrepetible. Sin duda, una bebida de altos vuelos, ideal para brindar en estas fechas.

El presente de Rosauro y Álvaro

Álvaro Muñoz Escassi despedirá este 2025 y dará la bienvenida a 2026 disfrutando plenamente de su soltería, tras su sonada ruptura con Sheila Casas. Lejos de volver a encontrar el amor, el jinete continúa disfrutando de la compañía de sus amigos. Hace apenas unos días, el ex de Lara Dibildos ejerció de anfitrión de dos amistades que conserva tras su paso por Supervivientes: Makoke y Pelayo Díaz. «Mejor anfitrión imposible. Un millón de gracias por tu hospitalidad», escribía Makoke en redes sociales.

La vida personal de Rosauro Varo, por el contrario, transcurre de forma más tranquila. Unido a la actriz Amaia Salamanca desde hace ya 15 años -aunque sin haber pasado por el altar-, el empresario y la intérprete forman una de las parejas más sólidas y discretas del panorama nacional.