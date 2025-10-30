Álvaro Muñoz Escassi pasa lista por su cumpleaños: del silencio de Sheila Casas, al cariño de Hiba Abouk

Álvaro Muñoz Escassi afronta una etapa llena de calma y serenidad después de haber pasado meses en el punto de mira. El jinete acaba de cumplir 52 años y ha aprovechado para sincerarse respecto al momento vital en el que se encuentra. Escassi explica que está muy tranquilo y que desde que saliese de Supervivientes, -el pasado mes de junio-, vive sumido en una etapa de profunda reflexión. «Me he ido fuera de España porque tenía ganas de conocer alguna cosa, viajar un poco y desconectar. Estoy tranquilo y muy bien», asegura. Según confiesa el jinete, volvió de Supervivientes «tocado, como dándole muchas vueltas a la vida y paso tiempo solo». Sobre todo, a raíz de su mediática ruptura con Sheila Casas, que ni siquiera le habría felicitado el cumpleaños.

«No me ha felicitado pero porque es despistadísima y no se ha acordado», ha explicado. Además, parece que Escassi incluso se lo ha agradecido, ya que podría ponerse «bastante nervioso». «Ella lo hace por mí», detalla. De momento, Álvaro deja entrever que sigue abierto al amor y mantiene la teoría de que «la vida da muchas vueltas».

Álvaro Muñoz Escassi hablando con los reporteros. (Foto: Gtres)

La que tampoco le habría felicitado es María José Suárez, con la que no terminaba en muy buenos términos. En una de sus últimas intervenciones, la modelo aseguraba que no le gustaría tener al jinete como enemigo, y es que, en su opinión, él tiende a «comparar sus relaciones actuales con las anteriores». Por otro lado, lamentaba el hecho de no haber recibido una disculpa por su parte. «El perdón nunca ha llegado, solo reconoció que se portó mal», sentenciaba.

Con la que sí que mantiene una gran relación es con Hiba Abouk, ya que tal y como ha compartido, la actriz no ha dudado a la hora de llamarle y felicitarle por su cumpleaños. «He hablado con ella. Es un amor y la quiero con locura», confiesa. Abouk y Escassi mantuvieron un breve idilio durante el verano pasado, aunque a día de hoy han quedado como dos buenos amigos.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. (Foto: Gtres)

Mientras que, por otro lado, parece que su hijo ha llegado con un día de retraso. El joven de 28 años, fruto de su relación con Lara Dibildos, se encuentra en Estados Unidos. «La hora aquí es diferente», se habría excusado con su padre. Aunque lo más curioso es que mucha gente le habría felicitado precisamente ese día debido a su «pequeño error».

En otro orden de cosas, Álvaro Muñoz Escassi también tendrá que pasar próximamente por el quirófano tras romperse los dos meniscos. «Me tengo que operar del otro. Me ha operado de la derecha, ya estoy muy bien y ahora me voy a operar de la izquierda», asegura. Secuelas que le quedaron tras su paso por Supervivientes y con las que sigue lidiando a día de hoy. Tras un tiempo lejos de casa, él mismo admite que ahora «valora mucho más el lugar donde ha nacido, lo que tenemos y el país donde vivimos».