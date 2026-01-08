Esta noche, El Hormiguero se viste de gala para recibir a una de las invitadas más esperadas de la temporada: María José Campanario. La odontóloga y mujer de Jesulín de Ubrique vuelve al plató de Pablo Motos casi doce años después de su última visita, y lo hace acompañada por Roberto Leal y Eduardo Navarrete para presentar la nueva edición de El Desafío, el exitoso programa de Antena 3 que regresa al prime time con su sexta temporada. Una entrevista cargada de expectación, emoción y, sobre todo, de una nueva faceta de Campanario que promete sorprender al público.

No es habitual ver a María José Campanario conceder entrevistas televisivas. Durante más de dos décadas ha optado por mantener un perfil discreto, alejada del foco mediático que siempre ha rodeado a su matrimonio con el famoso torero. Sin embargo, su participación en El Desafío marca un punto de inflexión en su relación con la televisión. El concurso, conocido por sus duras pruebas físicas y mentales, ha servido para mostrar una versión más cercana, valiente y resiliente de Campanario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Hormiguero (@elhormiguero)

La propia María José ha confesado que aceptar el reto no fue una decisión fácil. Diagnosticada con fibromialgia desde hace años, convive con una enfermedad crónica que provoca dolor intenso y cansancio extremo. Aun así, decidió enfrentarse a los desafíos del programa con determinación. «He descubierto una capacidad y una resiliencia que no sabía que tenía», explicó en una entrevista previa. Tras las grabaciones, incluso tuvo que pasar por el quirófano en dos ocasiones debido a problemas en los hombros, pero no se arrepiente de haber participado.

Detrás de esta decisión también está el apoyo incondicional de su marido, Jesulín de Ubrique, quien ya participó en una edición anterior del programa. Fue él quien la animó a dar el paso: «Si no lo haces, te arrepentirás toda la vida», le dijo. Y parece que tenía razón. Para Campanario, El Desafío ha sido una oportunidad para mostrarse tal y como es, lejos de los tópicos y de la imagen construida por la prensa del corazón.

María José Campanario en Sevilla. (Foto: Gtres)

Esta noche en El Hormiguero, el público podrá conocer aún mejor a esta nueva María José: fuerte, decidida y más natural que nunca. Junto a Roberto Leal y Eduardo Navarrete, hablará de la exigencia de El Desafío, de sus miedos, de sus logros y del proceso personal que ha vivido durante el concurso. La entrevista servirá también como aperitivo para el estreno de la nueva temporada, que promete ser la más espectacular hasta la fecha, con retos extremos, emociones intensas y momentos inolvidables. Pero, sin duda, uno de los grandes atractivos será ver cómo María José Campanario se enfrenta a los desafíos con la misma tenacidad que ha demostrado en su vida.

La vida de María José Campanario

María José Campanario nació el 27 de mayo de 1979 en Castellón. Antes de convertirse en un rostro conocido, trabajaba como técnica de laboratorio. Su vida cambió por completo cuando conoció a Jesulín de Ubrique en 2001, en un momento delicado para el torero, que se recuperaba de un grave accidente de tráfico. El flechazo fue inmediato y ese mismo año se comprometieron. En 2002 celebraron una multitudinaria boda en Sanlúcar la Mayor, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del país.

Juntos han formado una familia numerosa. Tienen tres hijos: Julia, nacida en 2003; Jesús, en 2007; y Hugo, que llegó en 2022 de forma inesperada y fue recibido como una auténtica bendición. A pesar de los constantes rumores de crisis que han rodeado su matrimonio, ambos han demostrado una unión sólida. «Nunca acertáis cuando habláis de crisis», ha llegado a decir Campanario con ironía.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario en Sevilla. (Foto: Gtres)

En el plano profesional, María José decidió cumplir su sueño y estudiar Odontología. Tras varios obstáculos académicos, consiguió su título en Portugal, aprendiendo incluso portugués para lograrlo. Más tarde completó un máster en Rehabilitación Oral Estética. Aunque está capacitada para ejercer en clínica, actualmente combina su actividad en redes sociales con la venta de productos de belleza, un formato de trabajo que le permite conciliar con su vida familiar y cuidar de su salud.

En los últimos años, Campanario ha dado un paso al frente en el mundo digital. En plataformas como Threads comparte reflexiones personales, responde a seguidores y opina sobre la actualidad, mostrando una versión más cercana y auténtica. Lejos queda la imagen de mujer reservada que evitaba cualquier exposición pública.