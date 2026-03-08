Maribel Nadal, el pilar silencioso de Rafa: de la discreción a la lucha contra el acoso

María Isabel Nadal Parera, conocida por todos como Maribel, ha sido durante décadas la sombra discreta pero imprescindible de Rafa Nadal, el tenista que ha marcado un antes y un después en la historia del deporte español. La hermana pequeña del balear, que acaba de cumplir 37 años, ha construido una vida propia, alejada del foco mediático, aunque siempre vinculada al universo del deporte, la moda y los proyectos de su hermano. La discreción ha sido su bandera, pero quien se acerca a ella descubre a una mujer multifacética, resiliente y profundamente comprometida con su familia y con sus propios proyectos.

Nacida en Manacor, Mallorca, Maribel creció en un hogar en el que el deporte y el esfuerzo eran valores fundamentales. Sus padres, Sebastián Nadal y Ana María Parera, inculcaron en sus hijos la importancia del trabajo, la constancia y la humildad. Maribel compartió infancia y adolescencia con Rafa, y aunque siempre se mantuvo al margen de la fama temprana de su hermano, su implicación fue constante. Fue ella quien presentó a Rafa a Mery Perelló, su amiga del colegio Pureza de María de Manacor, consolidando una relación que hoy es el núcleo familiar del tenista.

Maribel Nadal durante unas vacaciones. (Foto: Gtres)

La pasión de Maribel por el deporte no se limita a la admiración por su hermano. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y con un máster en Dirección y Gestión del Deporte por la Universidad Pompeu Fabra, vivió en Barcelona, Londres y Madrid antes de regresar a Mallorca para dedicarse a la Rafa Nadal Academy. En la academia, ocupa el puesto de directora comercial y de marketing, desempeñando un papel crucial en la proyección de la institución que combina formación académica y deportiva para jóvenes talentos. Además, fundó Crabs Company, una marca de ropa masculina veraniega que refleja su gusto por la moda y su amor por Mallorca, mostrando que su visión empresarial también tiene voz propia.

Sin embargo, la vida de Maribel no ha estado exenta de dificultades. Durante el verano de 2025, sufrió un grave episodio de acoso por parte de un hombre que llegó incluso a amenazar su seguridad, obligándola a reforzar su entorno y acudir acompañada a sus desplazamientos diarios. La denuncia que presentó permitió detener al acosador y proteger su vida personal, demostrando su fortaleza y capacidad para enfrentar adversidades sin perder la compostura. Este episodio, aunque doloroso, no ha mermado su carácter alegre ni su pasión por su trabajo ni por los suyos.

Maribel Nadal junto a su hermano en un evento deportivo. (Foto: Gtres)

Más allá de lo profesional, Maribel es una mujer de múltiples facetas. Amante del pádel, el tenis, el golf y el ciclismo, combina su gusto por la actividad física con viajes frecuentes, escapadas junto a amigas y experiencias que refleja discretamente en sus redes sociales. Su vida sentimental, siempre guardada con celo, ha sido objeto de rumores, pero ella mantiene el control de su intimidad. Su relación de seis años con Pep Juaneda Grimalt y sus vínculos amistosos con el modelo Javier de Miguel son ejemplos de su capacidad para manejar la fama indirecta que conlleva ser la hermana de uno de los deportistas más admirados del planeta.

Maribel también ha compartido momentos emotivos con su hermano en público, siendo testigo de sus victorias y de su retirada del tenis profesional en la Copa Davis. En estas ocasiones, se la ha visto emocionada, reflejo de la cercanía y la unión que los caracteriza. Su rol en la familia Nadal va más allá de lo visible: es un apoyo constante, un pilar en los logros y desafíos de Rafa, y un ejemplo de discreción y profesionalidad en un mundo donde la exposición mediática es casi inevitable.