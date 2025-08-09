Nace el segundo hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló en un hospital de Mallorca

Rafa Nadal y su mujer, Mery Perelló, se han convertido en padres de su segundo hijo, un bebé que ha llegado al mundo el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Mallorca. A pesar de que la noticia acaba de salir a la luz justo ahora, lo cierto es que el segundo hijo del empresario nació el pasado jueves 7 de agosto. Los protagonistas de esta noticia son muy discretos, así que han optado por llevar el proceso en la intimidad, por eso no habían anunciado nada. Sin embargo, el entorno ha confirmado la información e incluso ha desvelado que el pequeño se llama Miquel, un nombre muy especial para la pareja porque rinde homenaje al padre de Mery, fallecido en 2023.

Nadal es uno de los tenistas más importantes de la historia y su agenda profesional está repleta de citas importantes. No obstante, siempre tiene hueco para pasar tiempo con sus seres queridos y es un padre presente. Durante una entrevista que dio en un pódcast ofreció unas declaraciones que ahora cobran mucho sentido.

Rafa Nadal en su homenaje en París. (Foto: Gtres)

«Siempre me han encantado los niños, pero ahora tengo otro tipo de responsabilidades. Siempre pensé que cuando me retirara del tenis jugaría al golf cuatro días a la semana, porque me encanta, pero en realidad solo juego dos porque también me gusta estar con mi hijo. Quiero pasar tiempo en casa e ir a buscar al niño al cole», comentó al respecto. El empresario se ha organizado de tal forma su pequeño puede contar con él cuando le necesita.

La nueva etapa de Rafa Nadal

El Rey Felipe VI y Rafa Nadal en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Rafa Nadal tiene por delante una etapa que estará marcada por el calor familiar. Hace unos meses anunció que iba a retirarse del mundo del tenis, ya no jugará de forma profesional, pero su legado ha pasado a la historia y jamás caerá en el olvido. Su fundación, sus proyectos solidarios y la escuela que ha creado el ha convertido en un icono. En un futuro, todo lo que ha construido estará en manos de sus hijos, Rafa y Miquel.

Nadal es mucho más que un tenista, es un hombre de negocios que ha situado a Mallorca en una posición muy favorable. Con todo lo anterior, no es de extrañar que don Felipe VI le haya otorgado el marquesado de Llevant, un título hereditario que se quedará en su familia para siempre. En LOOK nos pusimos en contacto con la Casa Real para descubrir si iban a organizar alguna ceremonia de entrega, pero de momento no hay información al respecto. Eso sí, la Familia Real se ha reafirmado en la decisión que tomó invitando al nuevo marqués al Palacio de Marivent durante su tradicional recepción.