La muerte repentina de Pedro Cadahía, prometido de la influencer Manuela Ochoa Gómez-Acebo, sigue causando una gran conmoción, pero en las últimas horas la atención se ha centrado en la contundente respuesta de la joven ante las especulaciones surgidas en redes sociales sobre las causas del fallecimiento. Tras comunicar la tragedia con una emotiva carta de despedida, Manuela ha decidido alzar la voz para frenar los rumores y defender la memoria del hombre con el que pensaba casarse en 2026.

Pedro Cadahía falleció el pasado 12 de diciembre, tan solo cuatro días después de pedirle matrimonio a Manuela durante un viaje a México. La pareja se encontraba allí para asistir a la boda de una amiga de la influencer, un país además muy especial para ella, ya que vivió una etapa importante de su vida en ese lugar. El 8 de diciembre, un día después del enlace, Pedro se arrodilló frente a la Virgen de Guadalupe, en su casa, y le pidió matrimonio. Ambos prometieron quererse «todos los días» de su vida, sin imaginar que aquella promesa quedaría marcada por una tragedia tan inmediata.

La influencer comunicó el fallecimiento el domingo 21 de diciembre a través de una carta publicada en Instagram y TikTok. Un texto desgarrador en el que se dirigía a su «ángel de la guarda» y expresaba el vacío, la incomprensión y el dolor que sentía tras perder al amor de su vida. «Hay gente que es tan, tan santa que no está hecha para este mundo», escribía Manuela, asegurando que Pedro era una de esas personas especiales y que el cielo había ganado un ángel. En su mensaje reconocía que todo lo ocurrido le venía «un poco grande» y que no sabía cómo seguir viviendo sin él.

Sin embargo, tras la publicación, además de recibir una avalancha de mensajes de apoyo, Manuela también tuvo que enfrentarse a comentarios que especulaban sobre los motivos de la muerte de Pedro. Uno de ellos, en el que un usuario insinuaba que podría tratarse de un accidente o una depresión, provocó la reacción inmediata de la joven, que respondió de forma tajante y sin dejar lugar a dudas: «Pedro ha sido la persona más feliz del mundo hasta el último día. Ni accidente, ni depresión, ni quitarse la vida».

Con estas palabras, Manuela quiso frenar de raíz cualquier tipo de rumor, dejando claro que no va a permitir que se ponga en duda la felicidad ni la forma de ser de su prometido. Su respuesta ha sido muy aplaudida por muchos seguidores, que han valorado su valentía al defender públicamente la memoria de Pedro en un momento de máximo dolor personal. En su carta de despedida, la influencer también relató cómo ha sido la despedida del joven y el enorme impacto que ha tenido su muerte en todas las personas que le rodeaban. «No sabes la que has liado aquí abajo, la de gente que está rezando por ti», escribía, agradeciendo las muestras de cariño recibidas a través de familiares, amigos y conocidos. Manuela confesaba sentirse afortunada de haber sido elegida por Pedro como el amor de su vida y de haber vivido un amor «tan bonito» y auténtico.

Pedro Cadahía, de 29 años, era un joven muy querido por todos los que le conocían. Se había graduado en la Universidad Villanueva de Madrid y había cursado un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles. En el momento de su fallecimiento trabajaba como analista sénior de fusiones y adquisiciones en la firma Forvis Mazars, desde donde también han transmitido públicamente su pésame a la familia. La pareja tenía previsto casarse el 31 de octubre de 2026, una fecha que Manuela asegura que siempre recordará como si el enlace hubiera llegado a celebrarse.