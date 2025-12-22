Manuela Ochoa, una influencer de 25 años, reapareció el pasado domingo 21 de diciembre para comunicar la muerte de su novio, Pedro Cadahía. Tras un viaje de ensueño a México -donde la joven residió durante su adolescencia-, la pareja de la creadora de contenidos fallecía solo días después de su pedida de mano. A través de un texto en sus redes sociales, la joven anunció la muerte de Pedro coincidiendo con el Día de la Virgen de Guadalupe -la misma que fue testigo de su promesa de amor eterno-.

Cinco días después de su compromiso, y ya de vuelta en España, Pedro perdía la vida sin «previo aviso», tal y como desliza Ochoa en su duro relato. Un testimonio que ha sido muy viral en redes ya que en todo momento la influencer recalca la importancia de la fe en su relación, que pondría el broche de oro el próximo 31 de octubre de 2026.

Estaba previsto que la pareja se casara el próximo 31 de octubre de 2026. (Fotos: Redes Sociales)

La historia de amor de Manuela y Pedro

El pasado mes de noviembre, a través de su perfil en redes, Manuela abrió una caja de Questions & Answers donde habló como nunca de su historia de amor con Pedro, con el que llevaba más de tres años de relación sentimental.

«Pedro y yo llevamos tres años y medio ya. Cómo pasa el tiempo, Ojalá tuvieseis todos la oportunidad de conocerle, porque es el mejor. Para la historia, si os interesa, haré un vídeo, porque tiene su gracia. Es una historia un poco larga, pero bueno longstory short, nos conocimos gracias a un desamor. Pedro actuó como de hermano mayor y tiempo después empezamos a quedar y hasta hoy», contó a través de sus historias temporales.

Manuela y Pedro tuvieron siempre a Dios en el centro de su relación. (Fotos: Redes Sociales)

Tal y como ha dado cuenta en incontables ocasiones en el universo 2.0, Dios estaba en el centro de su relación y así lo hizo saber en su carta de despedida: «Saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llena de paz. Te veo en el cielo, te voy a echar de menos».

En esta publicación, Ochoa ha compartido un carrete de imágenes en la que destapa que ambos tenían una profunda fe. Primero, porque su pedida de mano fue ante la Virgen de Guadalupe de México y en segundo lugar porque ha publicado una foto de ambos en un retiro de Effetá.

Precisamente, la fe es el pilar fundamental ahora para Manuela, que también -en el mencionado preguntas y respuestas- explicó cómo vivían un noviazgo católico: «Yendo de la mano. Hablando mucho y rezando más. A parte de ir a misa, tenemos un grupo de WhatsApp de oración para agradecimientos, reflexiones, frases oraciones… Tenemos un grupazo de novios, con el que tenemos reuniones una vez al mes. Pedro y yo nos encontramos especialmente con Dios a través del voluntariado -de hecho, ambos pertenecían a Misión País, un movimiento religioso-, asi que intentamos ir juntos siempre que se puede. Esto nos ayuda mucho a ver a Dios, a entregarnos y ponernos al servicio del otro».

Su vida en pareja

Era habitual ver a la pareja haciendo planes juntos o de viaje. (Fotos: Redes Sociales)

Tal y como la propia Ochoa compartía en redes, ambos tenían una gran pasión por los viajes y por hacer planes juntos. Más allá de coger vuelos a distintos lugares del mundo, la influencer y su prometido fallecido disfrutaban de los planes más sencillos, como ir a comer sushi, bailar en la playa o pasear por Madrid.

En su carta abierta, Manuela ha dejado claro que ahora vivirá por los dos, aunque está segura de que Pedro, desde el cielo, le acompañará en cada paso que de.