Indudablemente hay un despertar en la fe, que siempre ha estado y, por ende, no es una moda. Son miles de personas, sobre todo jóvenes, los que ya no tienen miedo a profesar sus convicciones y su creencia en Dios, cuyo nombre está en las calles. En cierta medida, mucha culpa de este crecimiento de la religión católica lo tienen movimientos como Hakuna, los retiros de Effeta, la pasada JMJ o el Jubileo -celebrado este pasado mes de agosto en Roma- dirigidos mayoritariamente a laicos, entre otras experiencias de impacto.

Cada vez son más los jóvenes -y no tan jóvenes- los que no dudan en evangelizar y hablar de su amor por Dios. Por ello, en los primeros días del 2026, Madrid acogerá dos eventos que reunirá, también, a numerosos rostros conocidos. Dos días después del concierto de Hakuna Music Group en el Palacio de Vistalegre, el 12 de enero tiene lugar en el Movistar Arena Llamados. Unidos hacia 2023 -un año que no es casual, ya que se celebran los 2.000 años de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo-.

Los famosos que han confirmado su asistencia a ‘Llamados’

Tamara Falcó, Car Uribarri, Tomás Páramo, Pablo Garna, Ignacio Serrano… son algunos de los jóvenes que en los últimos años se han atrevido a profesar su fe en redes sociales sin miedo alguno. Es más, su testimonio ha servido a muchos usuarios de redes sociales para acercarse más a Dios.

La música también tiene, en cierta medida, ‘culpa’ de este despertar. Por ello, el próximo 12 de enero, tendrá lugar un encuentro multitudinario cristiano en el Movistar Arena que combinará adoración, alabanza, oración y música y que contará con testimonios de famosos que han confirmado su asistencia a la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, Alpha España y la diócesis de Alcalá de Henares, los organizadores de este evento.

Entre ellos Casilda Finat, una conocida empresaria de bisutería e íntima de Tamara Falcó que -desde hace años-, en redes sociales da a conocer la religión católica. Tal y como ha adelantado la organización, «será un testimonio clave del evento. Su historia, marcada por una fe vivida desde la vulnerabilidad y la búsqueda de sentido, conecta especialmente con quienes buscan autenticidad en tiempos acelerados. Su presencia aportará un relato íntimo, verdadero y lleno de esperanza».

También estarán presentes el matrimonio formado por Quique Mira y María Lorenzo, fundadores del movimiento Aute y que el pasado mes de agosto dieron su testimonio ante miles de españoles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma y uno de los youtubers recién convertidos, René ZZ, que tiene un conocido canal de Youtube y cuyas vivencias personales han causado un gran impacto.

A espera de más confirmaciones, finalmente también se conoce que participarán Olatz Eloa, creadora de la marca Blessings, Juan Manuel Cotelo -director y productor de cine- o Nicky Gumbel, pionero de los Cursos Alpha.