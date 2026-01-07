Se suele decir que, «año de nieve, año de bienes». Nuria Roca y Juan del Val han empezado este 2026 junto a sus hijos en París. La ciudad del amor y de las luces está completamente pintada de blanco debido a la borrasca Francis, que ha marcado el Día de Reyes con heladas en la capital de Francia. Allí se encuentran los comunicadores que, a través de sus redes sociales, han compartido varias imágenes de sus primeros días de año en el país vecino.

Así han vivido la borrasca Francis Nuria Roca y Juan del Val

Siempre que sus agendas se lo permiten, Roca y del Val suelen coger un avión para vivir experiencias nuevas junto a sus hijos. Tras celebrar la entrada del nuevo año en su hogar, por Reyes el matrimonio ha viajado con Juan, Pau y Olivia -sus vástagos- a París, donde han compartido varias instantáneas in situ. «Mis Reyes…», ha escrito la presentadora de La Roca, que ha abierto el álbum de fotos de su escapada. A través de este carrete, la periodista ha mostrado sus planes familiares en la ciudad de las luces, como los museos que han visitado o la comida local que han degustado.

Sin embargo, y pese al frío de esta ciudad en esta época del año, tanto Roca como del Val no se han librado de la nieve de París. Un temporal que han vivido con mucha emoción y que ha vestido de blanco a la capital de Francia. «París nevado bien merece un post aparte. Que tengáis una gran noche de Reyes», ha escrito la periodista en un post de Instagram junto a varias fotos en los lugares más emblemáticos, como la Torre Eiffel o los Campos Elíseos.

Su gran comienzo de año

De esta manera, la familia del Val Roca empieza un 2026 que apunta ser un año cargado de éxitos tanto para Nuria como para Juan. Este viaje llega meses después de que el comunicador se alzara con el Premio Planeta por Vera. Una historia de amor, su última novela. Un reconocimiento literario dotado con 1 millón de euros y que ha destinado, en gran parte, en reformar su casa de Candeleda, una propiedad que compraron hace varios meses y que está ubicada en la sierra de Gredos.

«Esto es una casita que hemos comprado y le estamos haciendo una reforma», dijo Juan en El Hormiguero. «Tenemos un amigo que es el que decora, Pepe Leal. Cada vez que llega allí se inventa una cosa nueva, a la que Nuria dice que sí», comentó Nuria entre risas.

Sin lugar a dudas, el matrimonio ha encontrado en este pueblo un refugio al que escaparse debido a su frenética vida en Madrid. De hecho se trata de un lugar alejado de la gran ciudad y al que fueron en el pasado puente de diciembre. «Mi día de puente ha sido maravilloso», desveló Roca en su perfil oficial de Instagram, donde dio pistas de cómo era esta propiedad.