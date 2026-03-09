París se convirtió este lunes, 9 de marzo, en el escenario de un momento significativo para el panorama del espectáculo y la moda española: Leiva oficializó su relación con Almudena Cañedo en un primer posado público que marcó un antes y un después en su historia de amor. La ocasión se dio en el desfile de la colección otoño-invierno 2026 de Gabriela Hearst, celebrado en el icónico Petit Palais dentro de la Semana de la Moda de París, un evento donde las estrellas internacionales y la prensa especializada se dieron cita para admirar la propuesta de la diseñadora de origen uruguayo, conocida por su delicada mezcla entre lujo, artesanía y conciencia social.

Hasta el momento, la relación de Leiva con Almudena Cañedo había transcurrido bajo estricta privacidad. Tras su romance mediático con Macarena García, el cantante español decidió proteger su vida sentimental de los focos, manteniendo una relación discreta con la modelo, ilustradora y empresaria madrileña. Sin embargo, el desfile de Hearst ofreció el contexto perfecto para dar el primer paso hacia la oficialidad: un gesto elegante y lleno de estilo que subraya la consolidación de su noviazgo a punto de cumplir un año.

Almudena Cañedo y Leiva en la Semana de la Moda de París. (Foto: Gtres)

Leiva y Almudena no solo asistieron como espectadores; su presencia fue un verdadero statement. El cantante lució un traje negro de inspiración setentera, acompañado de una camisa salmón de cuello italiano y un sombrero de fieltro crudo, mientras que Almudena deslumbró con un traje sastre rojo de blazer cruzada y pantalón flare, complementado con botines cowboy pintados a mano por ella misma. La elección de los estilismos, aunque independientes entre sí, reflejó la personalidad de ambos: elegante, moderna y con un guiño a la creatividad que caracteriza tanto a Leiva como a su pareja.

La relación entre ambos comenzó antes del verano pasado, aunque sus caminos se cruzaron por primera vez en 2022, durante el rodaje del videoclip de Leiva para la canción Con el Pañuelo en los ojos. Tras un periodo inicial de acercamiento y separación, su vínculo se consolidó definitivamente en 2025, con encuentros discretos y vacaciones compartidas en Cádiz. Hoy, la pareja comparte espacios, proyectos y un estilo de vida integrado, lejos del escrutinio mediático que marcó la vida sentimental del artista en años anteriores.

Almudena Cañedo, aunque no es habitual en la crónica social, ha construido un perfil propio que combina arte, moda y emprendimiento. Su proyecto personal, When At Home, consiste en transformar prendas de segunda mano en lienzos para ilustraciones pintadas a mano, fusionando sostenibilidad, creatividad y estética. Además, su experiencia como modelo le ha permitido colaborar con marcas de lujo como Loewe, y ahora Gabriela Hearst, quien la invitó a ser parte de su desfile no como acompañante, sino como protagonista del front row. Las botas cowboy que Almudena lució, pintadas por ella misma, representaban simbólicamente la vida y legado de Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children, inspiración de la colección de Hearst.

El desfile en sí fue un homenaje a la artesanía y al lujo silencioso, pero la atención mediática se centró rápidamente en la pareja española. Entre otras figuras destacadas presentes en primera fila estaban Carla Pereyra, Jack Patterson, Alexandra Richards y Nicole Warne, pero ninguno opacó la aparición de Leiva y Almudena. La modelo y artista madrileña demostró que su talento no solo reside en la ilustración y el diseño, sino también en su capacidad para brillar en el mundo de la moda internacional, consolidándose como una nueva It-Girl a tener en cuenta.