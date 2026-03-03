Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar una lección de estilo. Y no solo eso, sino que también ha adelantado las tendencias de la próxima temporada de Primavera/Verano 2026. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a apostar por la moda española para la presentación de los nominados a los Laureus World Sports Awards 2026. Con permiso de Vicky Martín Berrocal, su diseñadora de confianza, la política ha recurrido en esta ocasión a Vogana, una firma española y favorita entre las invitadas perfectas.

El último traje de Isabel Díaz Ayuso que ha causado sensación

Pese a que se dedica de lleno a la política, Isabel Díaz Ayuso podría considerarse toda una influencer. En cada una de sus apariciones públicas, sus looks -que suelen tener mensajes detrás- suelen causar sensación, como ha sido en esta ocasión. Para un evento de este calibre, como es la presentación de los nominados a los Laureus, la política ha hecho un guiño a su equipo de futbol por el que es fanática: el Real Madrid. Un gesto que ha tenido, al contrario, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid -que su corbata era rojiblanca, los colores del Atlético del Madrid-.

Almeida y Ayuso en la presentación de los nominados a los Laureus World Sports Awards 2026. (Foto: Gtres)

En cuanto al outfit de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sorprendido y mucho con su estilismo, que adelanta las tendencias de la próxima temporada -tanto para futuras novias como para invitadas-. Para esta ocasión tan especial, Ayuso ha escogido un total look de Vogana que, en su web, está agotado. Un conjunto que completo se vendía por 285 euros: «Total look compuesto por la Chaqueta Bianca y el Pantalón Bianca ambos en color crudo con detalle de vivo negro. La chaqueta tiene escote en uve y detalle con pieza asimétrica en la parte del escote. Un look especial perfecto para los eventos de invierno muy versátil».

El total look de Vogana de Ayuso para la presentación de los nominados a los Laureus World Sports Awards 2026. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la boutique española también vende la chaqueta por separado, aunque solo cuesta cuarenta euros menos que el conjunto completo de blazer y pantalón. «Chaqueta entallada en color crudo viveada en negro con hombros pronunciados y manga larga. Escote de uve y detalle con pieza asimétrica en la parte del escote. Esta chaqueta está forrada y se cierra con botones en la parte delantera», reza en su web para describir el producto. Además, la política ha complementado este estilismo con unos zapatos negros de punta fina y sin a penas joyas para que el traje tuviera todo el protagonismo.

Sin lugar a dudas, Ayuso ha causado sensación con este look de dos piezas en beige y negro de la firma sevillana que probablemente ya tuviera guardado en su armario antes de que se agotase.