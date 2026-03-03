Traje de chaqueta y un discurso emotivo: la Reina Letizia, fiel a su cita con las enfermedades raras

Hay un tipo de prendas que abundan en el armario de la Reina Letizia. Y no estamos hablando de los vestidos de gala ni de los tocados, tan habituales en otras monarquías. En el caso de la esposa de Felipe VI, los trajes de chaqueta y pantalón se han convertido en el comodín de estilo del que no puede prescindir.

La Reina tiene una amplia colección de trajes de este tipo en su vestidor. De diferentes colores, tejidos y formas, los trajes de chaqueta y pantalón se han convertido para ella en una especie de uniforme al que recurre en sus actos cotidianos de agenda. Reuniones, visitas y otro tipo de compromisos que marcan su día a día y en los que no hay que ir vestido de gala.

La Reina Letizia en un acto en Castellón. (Foto: Gtres)

Este martes, doña Letizia ha vuelto a reforzar su compromiso con las enfermedades poco prevalentes y ha asistido en Castellón al acto con motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras. La Reina sigue muy de cerca el trabajo de la Federación Española de Enfermedades Raras, de la que es presidenta de honor y con la que está muy comprometida, al igual que con otras causas.

Este año la jornada se ha celebrado en el marco de una campaña organizada por FEDER que lleva el nombre de «Porque cada pERsona importa». Una iniciativa que busca garantizar la equidad en el acceso a los recursos sociales y sanitarios a las personas con enfermedades poco prevalentes. FEDER pone el foco de manera especial en la investigación, diagnóstico y tratamiento de estas patologías con las que, se estima, conviven más de tres millones de personas en España y sus familias. Muchas de ellas incluso están en busca de un diagnóstico o pasan muchos años hasta que lo obtienen.

La Reina Letizia en un acto en Castellón. (Foto: Gtres)

El traje de la Reina

Para esta ocasión, doña Letizia ha apostado por un sencillo pero elegante traje de chaqueta y pantalón en un intenso color azul acero. Un conjunto de la colección Woman de El Corte Inglés que ya ha llevado en otras ocasiones. Se trata de un traje con pantalón recto y chaqueta de botonadura sencilla, que ha combinado con una blusa blanca con un original escote y unos zapatos de salón de estilo kitten heel con hebilla en la parte delantera de Magrit.

En cuanto a las joyas, la Reina ha llevado unos pendientes de la firma Gold&Roses, así como su inseparable sortija de Coreterno. Doña Letizia ha lucido el cabello suelto y un maquillaje en tonos suaves.

Las emotivas palabras de doña Letizia

Al comienzo del acto, doña Letizia ha intervenido con un breve discurso en el que ha vuelto a demostrar que está perfectamente al tanto de la actividad de cada una de las causas con las que colabora y que sigue de cerca las historias de las personas que forman parte de ella. Por eso, en esta ocasión ha querido recordar a Elena, una joven de 21 años con síndrome de Sanfilippo fallecida recientemente: «Nos vimos hace unos meses en un rincón de Valdesoto, un pueblo muy pequeño del concejo de Siero. En aquel encuentro, Elena estaba en su silla de ruedas y no me oyó, no me vio, no me habló. Su madre, Marta, sí me habló mucho», ha dicho la Reina, que ha explicado cómo la salud de la niña se fue deteriorando hasta fallecer. Su última palabra, tal como ha mencionado doña Letizia fue «mami».

Doña Letizia ha recordado la incesante lucha de Marta por buscar opciones para su hija, hasta el punto de que llegó a marcharse a Estados Unidos para que Elena participase en un ensayo clínico que ralentizaba el avance de su dolencia. La Reina ha dicho que Marta tiene ya claro que es muy tarde para su hija, pero sigue trabajando para que no haya más como ella.