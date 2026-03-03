El rey Carlos III pasó el fin de semana en Sandringham y se dejó ver asistiendo a un servicio religioso en la iglesia de St. Mary Magdalene en Norfolk. Una imagen muy habitual durante los días de descanso del monarca, que suele aprovechar para desplazarse a alguna de sus residencias fuera de Londres, como es el caso de Sandringham, Highgrove o incluso Balmoral. Sin embargo, esta vez la presencia del rey en Norfolk ha llamado especialmente la atención.

Carlos III ha regresado a Sandringham tras el reciente arresto de su hermano menor, Andrés Mountbatten-Windsor, que permanece instalado en Wood Farm tras su salida del Royal Lodge. El ex duque de York fue detenido el mismo día de su 66 cumpleaños y las investigaciones policiales siguen en curso. De momento no hay imágenes de él por la finca, aunque sí se ha visto a miembros del personal que trabaja habitualmente con la familia real paseando a los perritos que acompañaron a Isabel II en la última etapa de su vida. Todo apunta a que los corgis Muick y Sandy están siendo la única compañía de Andrés en esta complicada etapa.

Vista de Wood Farm en Sandringham. (Foto: Gtres)

Una visita clave para Andrés

Sin embargo, tal como publican medios británicos, aprovechando la estancia del rey en Sandringham, Andrés ha recibido una visita muy especial. Se trata de Paul Williams, el capellán que atiende al reu Carlos III cuando se encuentra en Norfolk y con quien estuvo además en el servicio religioso al que asistió el monarca.

El rey Carlos III con Paul Williams. (Foto: Gtres)

Según ha trascendido, Williams fue a visitar a Andrés en Wood Farm horas antes de recibir al rey en la capilla de Sat. Mary Magdalene y todo apunta a que su visita fue una indicación directa del monarca. A pesar de que Carlos III ha manifestado públicamente su intención de colaborar al máximo con las investigaciones y ha despojado a Andrés de sus títulos y honores, el ex duque de York no deja de ser su hermano pequeño y está preocupado por su estado.

El clérigo fue visto al volante de un coche en un camino hacia Wood Farm, donde se aloja Andrés a la espera de que finalicen los trabajos de rehabilitación y reforma de Marsh Farm, que va a ser su residencia definitiva. Estuvo en la caballa aproximadamente una hora y después se marchó.

Andrés con la mirada perdida. (Foto: Gtres)

Ha sido la única visita que ha recibido Andrés desde que se instalara en la propiedad, de la que solamente se le ha visto salir cuando fue detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. El ex duque de York permanece aislado en la casa y algunos medios aseguran que se encuentra bastante deprimido. Así lo han asegurado algunos vecinos, que confirman que lleva una existencia muy solitaria.

Paul Williams, la mano amiga del rey

A pesar de que el rey Carlos III evitó a Andrés durante todo el fin de semana, no restringió la visita de su capellán. De hecho, se especula con la posibilidad de que fuera el propio monarca el que le dijo a Williams que visitara a su hermano. Hay preocupación por el estado del ex duque y, siendo Carlos III un hombre de profundas convicciones religiosas, quiere garantizarle a su hermano que tenga el consuelo de la fe a su alcance.