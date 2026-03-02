La vida personal de Alejandro Sanz vuelve a situarse en el epicentro de la atención mediática. Apenas dos meses después de su ruptura con Candela Márquez, tras una relación de aproximadamente un año, el cantante ha sido relacionado con la actriz peruana Stephanie Cayo. Aunque ambos mantienen un perfil discreto, las imágenes difundidas durante la gira latinoamericana del artista han desatado un torrente de especulaciones y comentarios entre sus seguidores.

El momento clave ocurrió durante el segundo concierto del tour en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Stephanie Cayo apareció en el backstage al finalizar el espectáculo, y ambos se fundieron en un abrazo prolongado, acompañado de sonrisas y gestos de evidente complicidad. No se trató de un saludo breve ni protocolario: la naturalidad del encuentro hizo que muchos asistentes registraran la escena con sus teléfonos, generando una viralización inmediata en redes sociales. Horas más tarde, se difundieron imágenes en las que se les veía besándose, lo que alimentó aún más los rumores sobre una posible relación sentimental.

Según declaraciones recogidas por la revista ¡HOLA!, Alejandro y Stephanie «se están conociendo», aunque sin intención, por ahora, de oficializar su vínculo. Esta etapa inicial se caracteriza por la discreción, pero los gestos de cercanía durante la gira sugieren que ambos atraviesan un momento personal importante. La actriz ha acompañado al cantante en varias paradas del tour por Latinoamérica, apareciendo cerca del escenario y junto al equipo del artista, lo que empezó a llamar la atención de fans y medios antes de que se hicieran públicas las imágenes del beso.

Stephanie Cayo no es un rostro desconocido. Nacida en Lima, Perú, ha desarrollado una carrera sólida en televisión y cine, con incursiones en producciones internacionales y plataformas digitales. Su perfil, vinculado a comedias y dramas románticos, le ha otorgado reconocimiento en Latinoamérica y cierto eco en España, especialmente tras su relación pasada con el actor Maxi Iglesias. Su personalidad discreta y alejada de polémicas contrasta con la constante exposición mediática que ha caracterizado la vida de Alejandro Sanz durante décadas, lo que podría contribuir a que el cantante experimente ahora un momento más sosegado y menos turbulento en lo personal.

Alejandro Sanz en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

La reacción de Candela Márquez a la nuevo ilusión de Alejandro Sanz

La reacción de su ex, Candela Márquez, ha sido otro foco de atención. Según ha desvelado la periodista Leticia Requejo en directo en El tiempo justo, la noticia del acercamiento con Stephanie le habría sorprendido, sobre todo por la rapidez con la que Sanz ha vuelto a mostrar ilusión en el ámbito sentimental. Candela, que conocía a Stephanie como amiga de Alejandro, mostró inicialmente sorpresa y cierta incomodidad ante el nuevo vínculo, aunque su relación pasada con el cantante terminó en buenos términos. La combinación de la rapidez del acercamiento y la visibilidad pública del gesto del beso en Ecuador parecen haber sido los factores que más llamaron su atención.

Candela Márquez en los premios ELLE. (Foto: Gtres)

Sea como fuere lo cierto es que tras meses marcados por cambios personales, Alejandro Sanz parece haber entrado en una fase más luminosa y serena. En el escenario mantiene la intensidad que siempre lo ha caracterizado, mientras fuera de él parece haber encontrado una compañía con la que compartir un momento especial. La discreción de Stephanie Cayo y la naturalidad con que ambos interactúan refuerzan la sensación de que, más allá de la exposición mediática, Alejandro ha abierto un nuevo capítulo en su vida sentimental, marcado por la ilusión, la complicidad y la expectativa de lo que podría consolidarse en los próximos meses.