La razón que ha llevado al Rey Felipe VI a Barcelona después de los Goya

Un año más los Reyes han vuelto a ausentarse de la ceremonia de los Premios Goya. A pesar de que don Felipe y doña Letizia son unos apasionados del mundo del cine, hasta ahora nunca han asistido a la gala de entrega de estos premios, los más importantes del cine español. Una cita que este año se ha celebrado en Barcelona, curiosamente la misma ciudad en la que se celebraron en el año 2000.

Un año en el que don Felipe, siendo príncipe de Asturias, sí que asistió a la gala. Era la primera vez que esta ceremonia se celebraba en la Ciudad Condal. El entonces heredero se sentó en el patio de butacas junto a Aitana Sánchez-Gijón y durante la velada le sorprendieron para cantarle el cumpleaños feliz. La gala coincidió con el día en el que don Felipe cumplió 32 años y Pedro Almodóvar, gran ganador de la noche, quiso homenajear al hoy jefe del Estado. Todo el público se puso en pie y don Felipe agradeció el gesto emocionado.

El Rey Felipe VI en Barcelona. (Foto: Gtres)

Han pasado ya más de 25 años desde aquella ceremonia y ni el Rey Felipe ni su esposa han vuelto a estar presentes en una gala de los Premios Goya, aunque tienen varios cabezones en su residencia oficial. Sin embargo, este año el monarca ha viajado a Barcelona justo un día después de la gala de entrega. El motivo no es otro que un importante compromiso oficial.

El viaje del Rey Felipe a Barcelona

El monarca se trasladó a la Ciudad Condal el domingo para asistir a la cena previa a la inauguración del MWC Barcelona 2026, que se está celebrando estos días en Barcelona. Un encuentro que este año tiene como temas principales la Inteligencia Artificial (IA) y la evolución del 5G en sus diferentes aplicaciones.

El Rey Felipe con Pedro Sánchez en Barcelona. (Foto: Gtres)

Don Felipe presidió la cena oficial en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, velada que ha vuelto a marcar el inicio institucional de este encuentro internacional, el más relevante del ecosistema global de la conectividad y la industria móvil. A su llegada, el monarca fue recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. También coincidió con otras autoridades y figuras destacadas del mundo del sector tecnológico y empresarial. Este lunes, Felipe VI ha presidido la inauguración oficial de la feria, a la que se espera que falte gente debido a la delicada situación de Oriente Medio.

La agenda de la semana

Tras su visita a Barcelona está previsto que el Rey retome su agenda en Madrid con varias audiencias en el Palacio Real de El Pardo. Ya el miércoles se trasladará a Sevilla y el jueves junto a doña Letizia, en la visita de Estado de los nuevos grandes duques de Luxemburgo. El viernes Sus Majestades presidirán, un año más, el concierto en recuerdo de las víctimas del terrorismo.