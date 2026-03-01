Jaime Anglada aparece tras su accidente para recoger la Medalla de Oro de Baleares

Jaime Anglada ha aparecido públicamente después del accidente que tuvo el pasado mes de agosto. El artista ha recogido la Medalla de Oro de las Islas Baleares, la máxima distinción de la Comunidad Autónoma. Gracias a este gesto, su trayectoria ha quedado reconocida después de haber atravesado un complicado bache en el terreno personal. El mallorquín, íntimo amigo del Rey Felipe, es un rostro querido y reconocido en la crónica social, así que hay mucha gente que ha estado pendiente de él.

Jaime Anglada, visiblemente orgulloso y feliz, ha hecho su aparición estelar en el edificio histórico de La Lonja, enclave donde se ha celebrado la ceremonia. Ha estado arropado por su entorno cercano y ha demostrado, una vez más, que sabe estar a la altura de las circunstancias. Vestido con un look tan elegante como formal, el cantautor ha hecho gala de su compromiso con las Islas Baleares.

Jaime Anglada recogiendo su medalla. (Foto: Gtres)

El protagonista de esta noticia ha ayudado a llevar el nombre de Baleares por toda España y su contribución al mundo del arte le han hecho recibir este importante reconocimiento. Según ha publicado la prensa local, la noticia que pilló desprevenido, pues no se esperaba que las autoridades pertinentes pensasen en él para este acontecimiento. Como no podía ser de otra forma, se lo ha tomado muy bien y reconoce que es un gran orgullo verse en esta situación.

Anglada se ha convertido en una de las grandes instituciones de las Baleares gracias a su talento en el mundo de la música. Su carrera está repleta de éxitos que le han posicionado en lo más alto y ha animado a muchos artistas de la zona a seguir sus pasos.

El accidente que tuvo Anglada

El accidente que llevó a Anglada al hospital tuvo lugar el 8 de agosto. El artista fue atropellado en Palma mientras circulaba en su motocicleta. Un joven de 26 años le embistió con su vehículo y le provocó unas lesiones muy graves. Las alarmas no tardaron en sonar y los medios se volcaron con el cantautor, pues lleva muchos años trabajando en el mundo del espectáculo y ha conseguido de rodearse de un gran ejército de fans.

Jaime Anglada en Madrid. (Foto: Gtres)

Hay mucha gente que ha estado preocupada por él, por eso es tan importante verle recoger la Medalla de las Islas Baleares. Lo cierto es que se llevó un buen susto y ha vivido un momento complejo. Después del accidente le trasladaron al hospital y pasó allí 10 días. Tal y como recogimos en LOOK en su momento, durante este tiempo el Rey Felipe estuvo muy pendiente de él.

Según se informó, el conductor que causó el accidente fue detenido y le enviaron a prisión, acusado de un delito de lesiones y omisión de socorro. Aunque no suele hacerlo, Anglada dio un entrevista después del accidente y declaró: «Una de las cosas que me está costando digerir es que es un proceso largo. A nivel físico estoy yendo entre comillas rápido, pero a nivel emocional debo seguir trabajando día a día». Por suerte, gracias a su fortaleza y al apoyo de su familia, ha logrado salir adelante.