El aviso de un peluquero experto que te va a cambiar la vida: "Deja de malgastar mascarilla"

A veces tenemos determinados hábitos que nos parecen correctos y resulta que no lo son tanto. El cabello debe cuidarse y lavarse de forma correcta. Un peluquero avisa sobre aquellas cosas que no hacemos bien con el pelo, especialmente cuando aplicamos los diversos productos para lavarlo, como malgastar mascarilla de forma innecesaria. Aunque hay más, pues el estilista Rubén Ramos destaca lo que no hacemos bien.

En concreto, en su instagram, el experto comenta que dejemos de comprar aquellos productos que recomiendan las influencers sin saber si realmente nos va a ir bien. Cada cabello es distinto, fino, con volumen, largo, rizado, lacio… no todos los productos sirven para todas por igual. «La publicidad es útil para conocer cosas nuevas, pero antes de decidir que un producto es para ti debes asegurarte de que va a cubrir tus necesidades·». Y además nos da el truco para no malgastar mascarilla.

El secreto de no malgastar mascarilla, según un estilista

Rubén Ramos se ha propuesto darnos los mejores inputs para tener un pelo cada vez más sano. Y que no gastemos tanto en producto.

«Aplicar mascarilla y dejarla actuar durante 30 segundos y aclararla es equivalente a tirarla por el desagüe», destaca el experto. Para eso es mejor no usar estos productos.

Según el estilista, para que el acondicionar y la mascarilla sirvan para algo en el cabello tienes que dejarlos actuar el tiempo que diga cada fabricante, y si debes estar un rato con la mascarilla puesta, entonces debes hacerlo.

Luego hay que aclarar con abundante agua el cabello y con el agua corriente desenredar de forma cuidadosa, «primero la zona de puntas, luego los medios, y luego desde arriba. Luego enrollarás el pelo de arriba abajo con la toalla sin retorcer (otro error), si no haciendo un paquetito y apretando para que absorba el exceso de agua».

Haciendo todo ello el cabello ya saldrá desenredado de la ducha y evitaremos mucha torsión y fricción.

Si seguimos estos pasos, el pelo estará mejor y nuestro bolsillo nos lo agradecerá.

¿Cuándo necesitamos mascarilla?

Según los expertos de Kerastase, este tratamiento tiene una alta concentración en ingredientes activos y tiene como objetivo resolver un problema de la fibra capilar. Sus beneficios son reales cuando se aplica bien, respetando el tiempo y la frecuencia de aplicación.

Ahora bien, según las necesidades, este tratamiento tiene como objetivo nutrir el cabello seco, reconstruir la fibra capilar dañada en los cabellos frágiles y quebradizos, purificar el cuero cabelludo e hidratar los largos en los cabellos grasos.

Cómo aplicar la mascarilla elegida

Como hemos visto, el experto ha desgranado que no podemos tirar mascarilla y dinero si no la aplicamos bien. Es decir, los minutos y tiempo exacto que recomienda cada fabricante.

Además, las marcas también establecen de qué forma la podemos aplicar para que sea factible. Garnier avanza que:

Inicio con champú

Comienza lavando tu pelo con champú y, a continuación, aplica el acondicionador. Recuerda que, si utilizas estos productos de la misma gama que la mascarilla, los resultados serán mejores.

Aplicar mascarilla

Una vez listos estos dos pasos previos, elimina un poco el exceso de humedad y aplica la mascarilla. Si tienes el pelo corto valdrá con que utilices apenas una almendra de producto, si es más largo, piensa en una nuez.

Masajear y extender

Puedes masajearla con tus manos y, a continuación, extender de medios a puntas en tu pelo. No apliques en la raíz, ya que la engrasarás. Intenta que se distribuya bien por todo el pelo. Puedes ayudarte de un peine de púas.

Tiempo de aplicación

De la misma forma que el estilista, en Garnier también destaca que su tiempo de aplicación dependerá de lo que indica en el envase.

Mientras

Para potenciar su efecto puedes envolver tu pelo en una toalla o una camiseta, aunque no es un paso imprescindible.

Retirar la mascarilla

Una vez pasado el tiempo, retira los restos de producto con abundante agua, preferiblemente templada.

Las mejores mascarillas

Royal Jelly Elixir, de Apivita, está combinada con un 1% de aminoácidos naturales de seda, envuelve la fibra capilar en una película hidratante, voluminizadora y revitalizante, que nutre el cuero cabelludo y el cabello, potenciando la densidad capilar, con su textura sedosa y ligera, ofrece un acabado con más cuerpo, más volumen, sedoso y perfumado, es perfecto para el cabello débil, apagado, frágil y sin vida.

RE.STORE, de Kevin Murphy es un tratamiento icónico que transforma el cabello, devolviéndole fuerza, elasticidad y brillo en un solo gesto.

Tucuma Hair Mask de Nuggela & Sulé es la primera mascarilla con “siliconas naturales” contiene hebras naturales de la manteca de tucuma que actúan como una funda envolvente para suavizar, nutrir, hidratar y reparar el cabello. Además, controla el encrespamiento, tiene efecto antioxidante y devuelve el brillo a la melena.