Aída Nízar toma el sol en una exclusiva playa de Abu Dabi en pleno bombardeo iraní: "No seamos dramáticos"

Aída Nízar no se inmuta. Mientras Irán lanza drones y misiles contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos, la reportera toma el sol estos días tumbada en una hamaca en el exclusivo Saadiyat Beach de Abu Dabi, copa en mano y con el mar turquesa de fondo, restando importancia a la situación con un mensaje directo a sus seguidores: «No nos están bombardeando. No seamos dramáticos. Aquí todos los misiles están siendo interceptados por el escudo», dice en declaraciones a LOOK.

Aída pudo ingresar casi por los pelos en los Emiratos tras una viaje procedente de Maldivas. «Mira, acaba de explotar uno justo arriba mío», dice despreocupada. Una imagen que contrasta poderosamente con el escenario que rodea a Nízar: la playa, habitualmente atestada de turistas de alto poder adquisitivo, aparece prácticamente desierta, señal inequívoca de que la tensión bélica en la región sí está teniendo un efecto disuasorio sobre los visitantes internacionales.

Abu Dabi no es una ciudad cualquiera en este conflicto. La capital emiratí se encuentra en las inmediaciones de varias instalaciones militares de primer orden, entre ellas la base aérea de Al Dhafra, que alberga tanto fuerzas de los Emiratos Árabes Unidos como efectivos militares estadounidenses, lo que la convierte en un objetivo de interés estratégico para Teherán.

Ante este escenario, los EAU han activado su escudo antimisiles multicapa, que combina el sistema THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) para amenazas de gran altitud, con los sistemas MIM-104 Patriot para cotas más bajas. Las autoridades emiratíes han confirmado la intercepción de varios proyectiles en los últimos días.

La playa vacía lo dice todo

Pese a la tranquilidad que proyecta Nízar, las imágenes hablan por sí solas. El Saadiyat Beach, uno de los destinos de playa más codiciados del Golfo Pérsico, aparece en la fotografía con una desolación impropia de la temporada. La ausencia de turistas demuestra que sí están tomando en serio las alertas: «Es verdad que el espacio marítimo ha sido cerrado», admite.

La reportera, conocida por su carácter frontal y su presencia habitual en programas de televisión españoles, ha querido desmitificar con su actitud el peligro real que, según ella, afecta a los hoteles de lujo de Bahréin y los Emiratos. Una postura que, previsiblemente, no tardará en generar polémica.