Los iraníes han perdido el miedo y se han echado a las calles de Teherán en Irán para celebrar la muerte del tirano Alí Jamenei. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha confirmado que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha muerto este sábado en la operación conjunta lanzada por Washington y Jerusalén contra Irán. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había declarado previamente que Israel había destruido el complejo del líder supremo de Irán. Trump ha destacado que los ataques de la continuarán «ininterrumpidamente» hasta que se asegure la paz.

Estados Unidos e Israel han lanzado una serie de ataques contra Irán dirigidos contra sus líderes y activos militares, lo que ha desencadenado un bombardeo de misiles y drones iraníes contra bases israelíes y estadounidenses en toda la región.

Trump ha afirmado que la Operación Furia Épica tenía como objetivo garantizar que los estadounidenses nunca se vieran amenazados por un Irán con armas nucleares. Trump ha instado a los iraníes a tomar el control del gobierno.

El ejército estadounidense utilizó plataformas marítimas y aéreas para lanzar los ataques durante la noche, y el ejército israelí afirmó que se han alcanzado unos 500 objetivos desde el inicio de la operación. Trump afirmó que los bombardeos continuarán «ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario».

El ejército estadounidense ha utilizado plataformas marítimas y aéreas para lanzar los ataques durante la noche, y el ejército israelí afirmó que se han alcanzado unos 500 objetivos desde el inicio de la operación. Trump afirmó que los bombardeos continuarán «ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario».

Como represalia, Irán ha atacado países del Golfo que albergan bases estadounidenses. El ejército estadounidense ha interceptado múltiples misiles iraníes. Los petroleros fueron desviados del Estrecho de Ormuz y los precios del petróleo han estado subiendo por temor a un conflicto.

Irán ha sido escenario en los últimos años de protestas populares recurrentes. Muchas de ellas motivadas por la represión política, la corrupción, la crisis económica y la falta de libertades civiles. Sin embargo, pocas manifestaciones han sido reprimidas con tanta violencia como las de enero de 2026. En cambio, en estas últimas protestas, el régimen de los ayatolás ha sido más sangriento en su represión contra los manifestantes, debido a su debilidad tras la guerra de las 12 días de junio de 2025 con Israel.

Enero de 2026: la represión sangrienta

A principios de enero, protestas masivas se extendieron por todo el país, concentrándose en ciudades como Teherán, Rasht, Shiraz y Mashhad. El régimen respondió con disparos indiscriminados a manifestantes, utilizando balas, perdigones y fuerza letal contra civiles. Los hospitales se vieron desbordados por cientos de heridos, muchos con impactos múltiples en la cabeza, el torso y las extremidades.

Según registros de la Agencia de Noticias de Derechos Humanos, se han identificado al menos 6.800 muertes, con más de 11.700 casos en investigación. El régimen, por su parte, informó oficialmente de 3.117 fallecidos, incluyendo civiles, fuerzas de seguridad y lo que denomina «terroristas». Algunas ONG hablan de una masacre de 40.000 personas.

Durante esos días, Irán ha vivido un apagón casi total de internet y telefonía, dificultando que el mundo conociera la magnitud de la violencia. Los médicos y enfermeras que atendieron a los manifestantes documentaron en secreto radiografías, tomografías y historiales clínicos, enviándolos de forma cifrada a medios internacionales para denunciar la masacre.

Protestas y resistencia histórica

Este episodio no es aislado. Irán ha registrado históricamente movimientos de protesta significativos, como:

Las protestas de 2009 (Movimiento Verde) tras las elecciones presidenciales, que fueron reprimidas con violencia por el régimen.

tras las elecciones presidenciales, que fueron reprimidas con violencia por el régimen. Manifestaciones de 2017-2018 motivadas por la inflación y el desempleo, con decenas de muertos y miles de detenidos.

motivadas por la inflación y el desempleo, con decenas de muertos y miles de detenidos. Protestas de 2019 tras el aumento del precio de la gasolina, que fueron sofocadas con un apagón de internet y enfrentamientos mortales, dejando cientos de víctimas.

Durante la represión de enero de 2026, los médicos y enfermeras han sido estigos clave de la violencia. Muchos arriesgaron su vida para: