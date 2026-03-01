Alauda Ruiz de Azúa, premio Goya 2026 a mejor dirección

Puede que no tenga una relevancia a la altura de la consideración a la mejor película, pero alzarse con el Premio Goya 2026 a la mejor dirección es un impulso increíble para la carrera de Alauda Ruiz de Azúa. La cineasta recogió el busto del pintor en una sección que encumbra tanto la visión artística y técnica de la disciplina como el desempeño y liderazgo del proyecto narrativo en Los domingos. Ruiz de Azúa entonó el ya clásico discurso de agradecimiento hacia la Academia y a los allegados cercanos en el primer triunfo de la directora vasca dentro de la categoría.

Los cinéfilos que sigan mínimamente el cine español conocerán la por el momento increíble trayectoria que ostenta la realizadora. Su buen hacer tras la cámara refleja esa mirada madura que ya habíamos podido presenciar en anteriores trabajos. Todo ello en una edición que ya había puesto en valor la figura del director con el Goya de Honor a Gonzalo Suárez, responsable de El detective y la muerte (1994) o Remando al viento, la cinta que le valió su único Goya al mejor director en 1989. Alauda Ruiz de Azúa se lleva el Premio Goya 2026 a la mejor dirección en una noche marcada por el regreso de la fiesta del cine patrio a Barcelona, 26 años después de los Goya en los que Pedro Almodóvar se coronó en la ciudad condal gracias a la inolvidable Todo sobre mi madre.

Alauda Ruiz de Azúa recibe el Premio Goya 2026 a la mejor dirección

El Premio Goya 2026 a la mejor dirección tenía la siguiente agrupación de cinco candidatos; Alauda Ruiz de Azúa (Los domingos), Aitor Arregi y José Maria Goenaga (Maspalomas), Carla Simón (Romería), Oliver Laxe (Sirat) y Albert Serra (Tardes de soledad).

Lo cierto es que cualquiera de ellos podría haberse llevado la victoria y nada habría cambiado. Al fin y al cabo estas galas son la consecución de un voto subjetivo y todos estos ilustres cineastas con sus particulares visiones y universos fílmicos representan el amalgama de la diversidad artística de voces en nuestra industria. Aunque finalmente, Alauda Ruiz de Azúa se ha alzado con «el cabezón» heredando el testigo de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, quienes se llevaron el galardón el año pasado por la fantástica Segundo premio.

Dentro del drama imperante de las películas dirigidas por los nominados, Los domingos ha terminado siendo la pieza diferencial en parte, gracias a la dificultad inherente que siempre poseen este tipo de proyectos tan arriesgados en los que los autores nunca saben cómo va a responder el público.

Una generación de nuevos cineastas españoles

Más allá de la conquista académica por parte de Ruiz de Azúa la muestra de nominados es per se, la viva prueba de que estamos ante toda una nueva generación de cineastas nacionales que bajo su eminente peso autoral y su habilidad para narrar historias, pretenden elevar el techo del séptimo arte español.

La prueba es que hasta ahora, ninguno de ellos había logrado ganar el premio. Eso sí, Simón y Ruiz de Azúa sí habían ganado las consideraciones a la mejor dirección novel. Memorizar bien estos nombres porque en el futuro vamos a verlos muy a menudo en las próximas temporadas de premios.