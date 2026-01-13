Dónde ver todas las películas nominadas a los Goya 2026: ‘Los domingos’ es la gran favorita

Hace escasos minutos, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha comunicado a través de Toni Acosta y Arturo Valls, la lista de películas nominadas en los Goya 2026. En ella, como era previsible, Los domingos se ha posicionado como la gran favorita con 13 nominaciones. ¿Podrá hacerle sombra alguna de sus principales rivales? Para responder a la pregunta, tendremos que esperar al próximo 28 de febrero en el Edificio Fórum de Barcelona, el espacio en el que se celebrará una gala que tendrá a Rigoberta Bandini y Luis Tosar como presentadores. A continuación, pasamos a enumerar una extensa lista en forma de guía para saber, dónde pueden ver los espectadores las películas nominadas a los Goya 2026:

Dónde ver las películas nominadas a los Goya 2026

‘Los domingos’

No tenía el poso internacional de Sirat o Romería, pero Los domingos dio un golpe de autoridad en la escena gracias a su Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. Alauda Ruiz de Azúa ya había destacado con su ópera prima, Cinco lobitos y tras el encargo de Netflix, Eres tú y la brillante miniserie Querer, la baracaldesa vuelve a sumergirnos en un profundo drama familiar en el que la fe y lo intangible, funciona como el eje argumental de su historia. Con la aprobación general de la crítica a sus espaldas y el entusiasmo del público, el trabajo protagonizado por Blanca Soroa es la gran favorita de la edición.

Nominaciones: 13

Plataforma: Movistar Plus (todavía no existe una fecha oficial)

‘Sirat’

Tras llevarse el Premio del Jurado (ex aequo con El sonido de la caída) en el Festival de Cannes, la arriesgada apuesta autoral de Oliver Laxe ha ido creciendo, poco a poco, en el circuito de galardones internacionales. Eso sí, lo tiene tan difícil en los Oscar como en la futura fiesta del cine español. Ver Sirat es un ejercicio complejo para el espectador medio y sin embargo es por derecho propio, una de las películas más relevantes que competirán en los próximos Goya 2026.

Nominaciones: 11

Plataforma: Movistar Plus

‘La cena’

Es una de las comedias del año y un taquillazo considerable. Partiendo de la obra de teatro de José Luis de Alonso de Santos y bajo la dirección de Manuel Gómez Pereira, esta pieza de humor negro nos presenta una cena de celebración en la que unos prisioneros republicanos deben preparar la comida de un banquete al que asistirán los grandes generales del bando nacional, incluyendo el propio Franco.

Nominaciones: 8

Plataforma: Pendiente de estreno en el streaming

‘Los tigres’

Drama criminal liderado por los siempre fantásticos Antonio de la Torre y Bárbara Lennie. Realizada por Alberto Rodríguez, el guion original del propio director y Rafael Cobos nos pone en la piel de dos hermanos buzos que un día, dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. El cargamento podría cambiar sus vidas, pero también, complicársela.

Nominaciones: 7

Plataforma: pendiente del estreno en el streaming

‘El cautivo’

La visión biográfica de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes ha sido tan polémica como brillante en lo comercial. No se encuentra entre las categorías principales, aunque su desempeño técnico ha sido valorado positivamente, gracias al trabajo artístico que existe detrás de este drama carcelario.

Nominaciones: 7

Plataforma: pendiente del estreno en el streaming

‘Sorda’

Ganadora del Festival de Málaga a la mejor película, Sorda es el gran largometraje debutante del año. Entre otras cosas, porque el protagonismo de Miriam Garlo representa la primera ocasión en la que una actriz sorda, entra dentro de las quinielas a la mejor actriz revelación. ¿Conseguirá ser la principal rival de Los domingos?

Nominaciones: 7

Plataforma: Movistar Plus

‘Una quinta portuguesa’

Avelina Prat, directora de Vasil, nos regaló con Una quinta portuguesa un bello y conmovedor retrato sobre la calma, la pérdida y la reinvención. Destacando, sobre todo, las interpretaciones de sus dos principales protagonistas, Manolo Solo y María de Medeiros.

Nominaciones: 3

Plataforma: Movistar Plus y Filmin

‘Un fantasma en la batalla’

Producida por J.A. Bayona y dirigida por Agustín Díaz Yanes, Un fantasma en la batalla es uno de los títulos recientes mejor valorados dentro del catálogo de la «gran N roja». Un thriller sobrio sobre la lucha policial contra ETA, contextualizada en esta ocasión, entr finales de los 90 y principios de los 2000.

Nominaciones: 4

Plataforma: Netflix

‘Romería’

Con Romería, Carla Simón cierra su trilogía sobre la memoria familiar, aludiendo a la reconstrucción de recuerdos sobre su pasado. Algo que del mismo modo hace su protagonista, Marina. Viajando a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, el cual murió de sida al igual que su madre, la joven reimagina el a sus padres con el estigma y el silencio familiar de fondo.

Nominaciones: 6

Plataforma: Movistar Plus

‘Maspalomas’

José Mari Goenaga y Aitor Arregi ya saben lo que es tener una gran presencia en la fiesta del cine español. Ambos son los responsables de cintas tan aplaudidas como La trinchera infinita, Handia o Loreak. Con Maspalomas, el tándem nos brinda un drama sobre la homosexualidad en la tercera edad que es junto a Los domingos, el filme español mejor valorado del pasado 2025.

Nominaciones: 9

Plataforma: Movistar Plus (a partir del 22 de enero)

‘Mi amiga Eva’

Al igual que sucede con Goenaga y Arregi, Cesc Gay conoce a la perfección la sensación de brillar en los Goya. El director de Truman vuelve a cautivarnos en esta ocasión, mediante una comedia romántica tardía capitaneada por una gigantesca Nora Navas.

Nominaciones: 1

Plataforma: Movistar Plus (a partir del 23 de enero)

‘La buena letra’

Celia Rico sigue creciendo como cineasta con La buena letra, tras dejarnos grandes sensaciones con su debut en 2018, Viaje al cuarto de una madre y con la íntima Los pequeños amores. En esta ocasión, Rico adapta la novela homónima de Rafael Chirbes. Un drama sobre la posguerra española en el que destacan las interpretaciones de Loreto Mauleón, Enric Auquer y Roger Casamajor.

Nominaciones: 1

Plataforma: Movistar Plus

‘Muy lejos’

Es un año de imponentes debuts cinematográficos y Muy lejos es una de las confirmaciones del gran momento autoral que vive el cine nacional. Gerard Oms nos traslada a la ciudad de Utrecht en pleno contexto de crisis económica. Su protagonista recae en el trabajo de un Mario Casas que firma una de las mejores interpretaciones de su carrera.

Nominaciones: 2

Plataforma: Movistar Plus y Filmin

‘Enemigos’

Es una de las grandes sorpresas del cine patrio, ya que esta producción de Amazon MGM Studios parecía ser una entrega más dentro del cine quinqui. No obstante, el guion del director David Valero junto a Alfonso Amador nos presenta las dos caras de la moneda del acoso y el bullying, transformada en un drama visceral sobre el perdón y los cuidados.