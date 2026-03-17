España se queda sin la película de Peaky Blinders en los cines pero la vas a poder ver en streaming y ya hay fecha de estreno

El auge de series y la irrupción de las plataformas han desdibujado cualquier límite entre dichas ficciones y el formato clásico del largometraje. Netflix es una experta en explotar dicho recurso, regalándonos por ejemplo, la secuela de Breaking Bad (2008), El camino (2019) o la continuación de Luhter (2010), Cae la noche (2023). Ahora, el terminal líder del mercado de vídeo bajo demanda hace lo propio con la serie Peaky Blinders, a través de una película, que en España llegará directamente al streaming: El hombre inmortal.

Por más que la sexta temporada ofreciese un conclusión narrativa para los fans, el creador Steven Knight siempre aseguró tener muchos más historias por contar dentro del universo de los mafiosos de Birmingham. Por eso, él mismo es quien ha escrito este largometraje que sirve como una espectacular despedida para la trama principal de la propiedad intelectual, mientras nos prepara para toda una nueva generación de personajes. La idea primigenia era la de estrenar la apuesta en proyecciones limitadas por todo el mundo, pero desgraciadamente esto ha terminado siendo una estrategia exclusiva en Estados Unidos y en algunos países seleccionados entre los que no se encuentran las salas españolas. Por suerte, la llegada al terminal liderado por Ted Sarandos y Greg Peters es global y su estreno es inminente.

¿Cuándo llega ‘Peaky Blinders’ al streaming?

Peaky Blinders: El hombre inmortal llegará al catálogo del streaming de Netflix el próximo 20 de marzo. Una recta final de mes que se caracterizará también por el estreno de Harry Hole y la futura llegada en abril de seguimientos seriéfilos relevantes como Bronca 2 o El fuego de la venganza.

La trama marca el regreso a la acción de Tommy Shelby, el cual vive recluido en su antigua mansión tras los acontecimientos de la última temporada de la serie. Sin embargo, debe regresar a un Birmingham asolado por el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, cuando descubre que su hijo Duke está metido en una conspiración fascista que podría terminar con el país.

Murphy regresa a su papel acompañado de su hermana en la ficción, Ada Thorne (Sophie Rundle) y el líder sindical, Hayden Stagg (Stephen Graham). Entre las principales incorporaciones destaca la participación de Tim Roth como principal antagonista, Rebecca Ferguson en un misterioso papel y al nominado al Oscar, Barry Keoghan, en el papel del heredero del protagonista.

Un último paseo a través del fuego. La película ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’ llega a Netflix el 20 de marzo de 2026. pic.twitter.com/yDlRbl2LmZ — Netflix España (@NetflixES) December 24, 2025

El hombre inmortal estará dirigida por Tom Harper, uno de los realizadores habituales de la serie original y responsable de películas como The Aeronauts (2019) y Agente Stone (2023).

El universo mafioso de Birmingham continúa

La cinta de los Peaky Blinders no será ni mucho menos, el último capítulo de este drama criminal cargado de rock and roll, violencia y estrategias políticas.

Netflix tiene confirmada una nueva serie de la franquicia contextualizada en los años 50, con la familia Shelby intentando abrirse camino de nuevo en el proceso de reconstrucción de Birmingham a través de una herencia manchada de crimen y sangre.