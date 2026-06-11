Madrid avanza en una obra sin precedentes y la tuneladora Mayrit ya está en la futura estación de Madrid Río tras excavar 1.116 metros de túnel

Las obras de ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid ha llegado a uno de sus momentos más importantes gracias a la llegada de la tuneladora Mayrit a la futura estación de Madrid Río. El desarrollo ha supuesto la culminación de la excavación del primer gran tramo entre Comillas y Madrid Río, tras perforar 1.116 metros de túnel bajo el río Manzanares y la M-30. La máquina tuneladora inició su recorrido el 26 de marzo y ha mantenido un ritmo de avance medio de 15 metros diarios, llegando a alcanzar los 30 metros en algunas jornadas. Esto marca el ecuador de una de las mayores actuaciones de infraestructura que se desarrollan ahora en la capital.

Túnel estratégico

La entrada de esta tuneladora a Madrid Río permite completar la conexión subterránea entre ambos lados del Manzanares mediante una operación que han denominado «cale», la cual verifica la precisión y alineación de los trabajos realizados desde distintos frentes de excavación. Según la Comunidad de Madrid, los 1.116 metros ya excavados representan aproximadamente el 21% del total previsto para este tramo, cuya longitud final alcanzará los 5.227 metros. Además, mientras se realizaba la perforación se han instalado 656 anillos que componen el revestimiento definitivo del túnel.

La nueva estación de Madrid Río

La futura estación de Madrid Río estará dentro del proyecto de ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Al mismo tiempo, al lado de la estación de Comillas, ubicarán una de las nuevas paradas que reforzarán la conectividad del sur de Madrid con importantes nodos de transporte en la ciudad. La nueva infraestructura permitirá mejorar los desplazamientos entre barrios y facilitará conexiones con otras líneas del suburbano madrileño, dejando tiempos de viaje más breves y descongestionando parte de la red actual.

La inversión

Esta obra de ampliación es considerada como una de las obras estratégicas más importantes de la Comunidad de Madrid. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 558 millones de euros y preve finalizar en 2028. Los profesionales que forman parte de este plan se agrupan en un conjunto de 400 profesionales que trabajan sin descanso en la construcción de la infraestructura que busca convertir la Línea 11 en el eje diagonal del Metro madrileño. Al finalizar las obras, la línea conectará importantes zonas de la región a través de un corredor transversal que mejorará la movilidad entre el suroeste y nordeste de Madrid.

La protagonista: Mayrit

La tuneladora Mayrit que cuenta con cerca de 100 metros de longitud y alrededor de 1.500 toneladas de peso, se ha convertido en uno de los símbolos de la transformación del transporte público madrileño. Su llegada a Madrid Río supone un nuevo paso hacia una red de Metro más extensa, moderna y preparada para responder al progreso y crecimiento de la ciudad durante los próximos años.