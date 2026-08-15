La frase vital de Platón, filósofo, sobre el mundo en el que vivimos: «No son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos»

Hay frases filosóficas que sobreviven porque consiguen explicar en pocas palabras una cuestión que continúa preocupando al ser humano. Es el caso de esta reflexión de Platón. «No son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos». Esta es una de las frases del filósofo que ayudan a interpretar el mundo. Su sentido puede relacionarse con cuestiones centrales de su filosofía, especialmente con la diferencia entre percepción sensible y conocimiento.

Una cita que necesita contexto

La frase se vincula al pensamiento de Platón a través del mito de la caverna, incluido en La República. En esta metáfora, unos prisioneros permanecen encadenados dentro de una cueva y solo pueden contemplar sombras proyectadas ante ellos. Para quienes han vivido siempre allí, esas imágenes constituyen aparentemente la realidad. Cuando uno de ellos consigue salir al exterior, descubre progresivamente un mundo que no había sido capaz de percibir antes.

La idea fundamental no consiste simplemente en afirmar que los ojos engañan. Platón plantea una cuestión mucho más profunda, que habla de que lo que recibimos mediante los sentidos necesita ser interpretado por nuestra capacidad racional. La percepción puede mostrarnos lo que aparece ante nosotros, pero para el filósofo ateniense conocer implica ir más allá de las apariencias y buscar aquello que permanece estable detrás de ellas.

Ver no es lo mismo que conocer

Esta distinción resulta esencial dentro de la filosofía platónica. El mundo sensible está sometido al cambio y puede ser conocido mediante los sentidos, mientras que las realidades inteligibles requieren un proceso racional. El famoso mito de la caverna representa precisamente ese desplazamiento desde una percepción limitada hacia una comprensión más profunda de la realidad.

En Timeo, el filósofo Platón también concede a la visión un papel especialmente relevante. El diálogo explica que los ojos y la capacidad de ver permiten al ser humano contemplar el orden de los astros y utilizar esa observación para investigar la naturaleza y desarrollar la filosofía. Es decir, la vista no constituye el conocimiento por sí misma, ya que puede convertirse en el punto de partida de una búsqueda intelectual.

Más que una frase sobre los ojos, la reflexión puede leerse como una invitación a cuestionar aquello que creemos evidente. El mito de la caverna muestra que una persona puede confundir durante mucho tiempo las apariencias con la realidad simplemente porque nunca ha tenido la oportunidad de mirar desde otra perspectiva.