La Liga pobre de Tebas afecta también en la Champions: Betis y Villarreal a la cola en gasto en fichajes

Los equipos españoles buscarán dejar su huella en la siguiente edición de la UEFA Champions League. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid pueden competir a nivel económico con el resto de Europa. Sin embargo, la comparativa del Betis y el Villarreal deja en evidencia la falta de capacidad para invertir en fichajes en España, ya que han gastado 14,5 millones de euros y 1,5 millones respectivamente.

El Submarino Amarillo y los verdiblancos han confeccionado sus equipos con el presupuesto que tenían disponible, aunque no han podido hacer operaciones excesivamente caras. El resto de equipos de la zona media de la competición europea no tienen esta limitación.

Las comparaciones son especialmente llamativas. La Roma, que quedó en la misma posición en liga que el Villarreal el año pasado (3º), ha gastado 98,5 millones de euros en este mercado de fichajes, es decir, 97 millones más. Los equipos que no son favoritos en la Champions tienen la oportunidad de hacer este tipo de inversiones, pero son los rivales directos de los equipos españoles.

En otros países ocurre exactamente lo mismo. En Alemania, el Leipzig y el Stuttgart han gastado 45,5 millones de euros y 55 millones, respectivamente, siendo el tercer y cuarto clasificado de la Bundesliga en la temporada anterior. Fuera de las cinco grandes ligas, sorprende ver cifras como la del Slavia de Praga, que ha invertido 26,90 millones. El Sporting de Lisboa se ha dejado 101,28 millones.

El grave problema de La Liga

El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid camuflan uno de los mayores problemas del fútbol español. Los equipos de la primera división española gastan 556.950.000 euros, pero los tres equipos punteros representan 427.500.000 euros de dicha cantidad. El Betis y el Villarreal deberán competir en Europa con las armas que tienen disponibles actualmente. Por el momento, sus rivales llegan a la competición con refuerzos multimillonarios.